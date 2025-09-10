Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Ciclismo

João Almeida. Vingegaard “não me pareceu ‘super’, mas eu também não estava”

10 set, 2025 - 17:20

Esta quinta-feira é dia de contrarrelógio de 27 quilómetros, que pode ser decisivo na luta pela camisola vermelha.

O português João Almeida admite que terminou “cansado” a 17.ª etapa da Volta a Espanha em Bicicleta.

“Estou cansado, como toda a gente. Esta era uma das grandes oportunidades para ganhar tempo ao Vingegaard. O vento forte na segunda metade da subida fez com que ninguém quisesse forçar muito. Chegámos todos juntos e alguns tiveram um sprint melhor”, disse.

O chefe de fila da UAE Emirates acrescenta: “Mantive sempre o meu ritmo e sabia que os apanhava mais à frente, esta subida faz lembrar o Mont Ventoux. Foi interessante”.

Questionado sobre uma eventual fraqueza de Vingegaard na etapa, Almeida respondeu: “Ele não me pareceu ‘super’ bem, mas eu também não o estava. Acho que estávamos todos no mesmo barco. A três quilómetros da meta disse-lhe apenas que o vento estava muito forte”.

De recordar que o português perdeu dois segundos para Jonas Vingegaard no alto de El Morredero e está agora a 50 do camisola vermelha.

Esta quinta-feira vai ser dia de contrarrelógio de 27,2 quilómetros em Valladolid.

  Bola Branca 18h17
  10 set, 2025
