João José. "Queremos passar à fase seguinte”

Portugal estreia-se no sábado no Mundial de voleibol com a ambição de passar à fase de grupos, com o selecionador João José a confiar numa equipa competitiva ante as favoritas Cuba e Estados Unidos, e frente à Colômbia.

"Queremos passar à fase seguinte. Percebemos que não somos favoritos, mas ambicionamos ser competitivos", resumiu o técnico, em declarações à Lusa, sobre as suas perspetivas na 'poule' D.

A formação das quinas estreia-se no sábado frente a Cuba, segunda-feira defronta os Estados Unidos e dois dias depois a Colômbia, sendo que apenas os dois mais fortes de cada um dos oito grupos avança para os oitavos de final.

"Devemos ter consciência de que Cuba e Estados Unidos são candidatos não só à passagem, como às medalhas. Mas isto é desporto e nós e a Colômbia ambicionamos qualificar-nos. Trabalhamos diariamente, temos um grupo que é extremamente ambicioso, focado e que quer atingir a fase a eliminar, consciente das dificuldades e de que vamos ter que trabalhar muito, até durante os jogos, para o conseguir", especificou.

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris'2024, os Estados Unidos foram uma vez campeões do Mundo, em 1986, e duas bronze, enquanto Cuba tem duas pratas e dois bronzes.

"Deveríamos libertar-nos de qualquer pressão, pois essa não está do nosso lado. Queremos tanto passar, que não podemos bloquear. Não sendo favoritos, devíamos estar mais soltos e desfrutar mais da experiência. Controlar (as emoções) no momento de jogar", sublinhou.

João José foi elementos-chave na equipa que em 2002 conseguiu o melhor desempenho histórico de Portugal, oitavo classificado, considerando que essa sua experiência pode ser importante para gerir o grupo de trabalho.

Aos seus pupilos menos experientes, recorda que o Mundial é uma "pressão diária": "Temos de reagir e de nos adaptar rapidamente ao dia seguinte ou aos dois dias seguintes".

Já nas Filipinas, Portugal derrotou a Roménia e a seleção anfitriã, ambas por 3-0, a dias de iniciar a competição, desafios que deixaram bons indicadores.

"Já se começa a sentir aquela pensa tensão. Aquela preocupação um bocadinho mais presente. Entraram muito mais concentrados, muito mais focados", congratulou-se o técnico.

Esta é a terceira participação de Portugal em Mundiais de voleibol, depois do 15.º lugar em 1956, em França, e do oitavo em 2002, na Argentina.