UAE Emirates soma vitória 82 da temporada

10 set, 2025 - 18:55 • Lusa
O ciclista mexicano Isaac del Toro conquistou esta quarta-feira o Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini, naquela que é a sua 11.ª vitória da temporada e a 82.ª da UAE Emirates.
Segundo classificado da Volta a Itália, Del Toro ficou isolado a 27 quilómetros do final, a sua segunda maior vitória a solo - na Clássica Terras do Ebro esteve sozinho 33 quilómetros - e triunfou em 4:25.38 horas, no final de 189,4 quilómetros do percurso, que teve partida e chegada em Pontedra.
O jovem mexicano, de 21 anos, voltou a vencer, três dias depois de já ter triunfado no GP Industria & Artigianato, também em Itália, somando a 14.ª vitória da carreira, a 11.ª só em 2025.
O australiano Michael Storer (Tudor) foi segundo classificado, a 15 segundos, o mesmo tempo do belga Steff Cras (TotalEnergies), terceiro posicionado, com o português Rui Costa (EF Education-EasyPost) a ser 24.º, a 2.02 minutos.