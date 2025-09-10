Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Ciclismo

Vuelta encurta contrarrelógio devido a ameaça de protestos

10 set, 2025 - 21:13

João Almeida “perde” 15 quilómetros para tentar recuperar os 50 segundos de atraso para Vingegaard.

A organização da Volta a Espanha em Bicicleta decidiu encurtar o contrarrelógio da etapa 18 de 27 para 12,2 quilómetros.

A medida foi tomada – refere a organização - após "coordenação" com o município de Valladolid e após "consultar" o Colégio de Comissários.

Em causa medidas de segurança dos ciclistas após vários dias de manifestações pró-Palestina que têm atrapalhado a Vuelta.

Esta medida prejudica o português João Almeida (Emirates), que está em segundo lugar na classificação geral, a 50 segundos do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma).

