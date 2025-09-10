Vuelta encurta contrarrelógio devido a ameaça de protestos

10 set, 2025 - 21:13
A organização da Volta a Espanha em Bicicleta decidiu encurtar o contrarrelógio da etapa 18 de 27 para 12,2 quilómetros.
A medida foi tomada – refere a organização - após "coordenação" com o município de Valladolid e após "consultar" o Colégio de Comissários.
Em causa medidas de segurança dos ciclistas após vários dias de manifestações pró-Palestina que têm atrapalhado a Vuelta.
Esta medida prejudica o português João Almeida (Emirates), que está em segundo lugar na classificação geral, a 50 segundos do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma).