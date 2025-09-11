Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

"A Emirates não teve respeito pelo João Almeida. Ele correu sozinho": Sérgio Paulinho e a Vuelta

11 set, 2025 - 12:40 • João Fonseca

Antigo ciclista critica as opções da Emirates e ainda avalia as hipóteses do atleta de A dos Francos depois de a organização encurtar o contrarrelógio de 27 para 12 quilómetros, na etapa 18, agendado para esta quinta-feira.

A+ / A-

Algumas etapas da Volta a Espanha não têm tido o habitual andamento por protestos pró-Palestina e contra uma equipa associada a Israel. Depois de novos atos de protesto e até da ameaça dos ciclistas de abandonarem caso volte a acontecer algo semelhante, a organização reduziu o contrarrelógio para 12km.

Ou seja, João Almeida (Emirates) terá menos 15 quilómetros para recuperar 50 segundos a Jonas Vingegaard (Visma).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Sérgio Paulinho, que ganhou uma etapa da Vuelta e uma medalha olímpica, considera que tanto esta decisão da organização como as opções da equipa têm prejudicado as aspirações do ciclista de A dos Francos.

Vuelta encurta contrarrelógio devido a ameaça de protestos

Ciclismo

Vuelta encurta contrarrelógio devido a ameaça de protestos

João Almeida “perde” 15 quilómetros para tentar re(...)

“A pergunta que deixo no ar é: se o [Tadej] Pogačar estivesse na Vuelta, será que corriam da mesma maneira?”, questiona Paulinho, em entrevista a Bola Branca. “A Emirates correu muito mal se queria ganhar a Volta a Espanha, correu muito mal. Não respeitaram o João.”

João Almeida chegou à Vuelta em “excelente forma”, a mesma que tinha no Tour, onde até teve uma queda, lembra o antigo ciclista. “A equipa não teve respeito por ele. Neste momento, o que posso dizer é que o João, ganhando ou fazendo segundo lugar, praticamente correu sozinho.”

O encurtamento do contrarrelógio, na etapa 18, de 27,2 para 12,2 quilómetros, acaba por ser “mais prejudicial” do que para o líder da prova, assume Paulinho. “O Vingegaard tem tudo a seu favor para ganhar a Vuelta.”

Por que protestam os manifestantes pró-Palestina que provocam cortes na Volta a Espanha?

Ciclismo

Por que protestam os manifestantes pró-Palestina que provocam cortes na Volta a Espanha?

Em causa está a participação da Israel-Premier Tec(...)

O medalhado olímpico está ainda preocupado com o que pode acontecer no sábado. “Depois de tudo o que tem acontecido durante esta Vuelta e pelas notícias que ouvi, foram convocadas 17 manifestações para a etapa... o mais certo é os ciclistas nem fazerem a subida…”

Sérgio Paulinho antecipa um dia decisivo para João Almeida nesta quinta-feira, no contrarrelógio, “para discutir se ganha a Vuelta ou não”, mas a opção da organização torna a tarefa “muito mais difícil”. Afinal, menos 12 quilómetros “é uma diferença abismal”.

E conclui: “Não digo que seja impossível, mas será muito mais difícil do que já era”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas