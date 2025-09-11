"A Emirates não teve respeito pelo João Almeida. Ele correu sozinho": Sérgio Paulinho e a Vuelta

11 set, 2025 - 12:40 • João Fonseca
Algumas etapas da Volta a Espanha não têm tido o habitual andamento por protestos pró-Palestina e contra uma equipa associada a Israel. Depois de novos atos de protesto e até da ameaça dos ciclistas de abandonarem caso volte a acontecer algo semelhante, a organização reduziu o contrarrelógio para 12km.
Ou seja, João Almeida (Emirates) terá menos 15 quilómetros para recuperar 50 segundos a Jonas Vingegaard (Visma).
Sérgio Paulinho, que ganhou uma etapa da Vuelta e uma medalha olímpica, considera que tanto esta decisão da organização como as opções da equipa têm prejudicado as aspirações do ciclista de A dos Francos.
“A pergunta que deixo no ar é: se o [Tadej] Pogačar estivesse na Vuelta, será que corriam da mesma maneira?”, questiona Paulinho, em entrevista a Bola Branca. “A Emirates correu muito mal se queria ganhar a Volta a Espanha, correu muito mal. Não respeitaram o João.”
João Almeida chegou à Vuelta em “excelente forma”, a mesma que tinha no Tour, onde até teve uma queda, lembra o antigo ciclista. “A equipa não teve respeito por ele. Neste momento, o que posso dizer é que o João, ganhando ou fazendo segundo lugar, praticamente correu sozinho.”
O encurtamento do contrarrelógio, na etapa 18, de 27,2 para 12,2 quilómetros, acaba por ser “mais prejudicial” do que para o líder da prova, assume Paulinho. “O Vingegaard tem tudo a seu favor para ganhar a Vuelta.”
O medalhado olímpico está ainda preocupado com o que pode acontecer no sábado. “Depois de tudo o que tem acontecido durante esta Vuelta e pelas notícias que ouvi, foram convocadas 17 manifestações para a etapa... o mais certo é os ciclistas nem fazerem a subida…”
Sérgio Paulinho antecipa um dia decisivo para João Almeida nesta quinta-feira, no contrarrelógio, “para discutir se ganha a Vuelta ou não”, mas a opção da organização torna a tarefa “muito mais difícil”. Afinal, menos 12 quilómetros “é uma diferença abismal”.
E conclui: “Não digo que seja impossível, mas será muito mais difícil do que já era”.