Dois detidos por tentar invadir percurso da Vuelta

Pelo menos duas pessoas foram detidas depois de tentarem invadir o percurso do contrarrelógio da Volta a Espanha em Bicicleta.

A polícia de Valladolid intercetou os manifestantes entre a Plaza de la Antigua e a Plaza de la Universidad.

Uma terceira pessoa tentou também invadir, mas não conseguiu.

Nenhum destes incidentes teve influência na etapa 18, um contrarrelógio de 12,2 quilómetros.

Em vários pontos do percurso juntaram-se manifestantes pró-Palestina, mas mais pacíficos, apenas com bandeiras.

De recordar que pelo menos duas etapas da Vuelta foram encurtadas devido a estes protestos que exigem a desistência da equipa Israel.