Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Dois detidos por tentar invadir percurso da Vuelta

11 set, 2025 - 17:42

Manifestantes voltaram a protestar contra presença de equipa da Israel.

A+ / A-

Pelo menos duas pessoas foram detidas depois de tentarem invadir o percurso do contrarrelógio da Volta a Espanha em Bicicleta.

A polícia de Valladolid intercetou os manifestantes entre a Plaza de la Antigua e a Plaza de la Universidad.

Uma terceira pessoa tentou também invadir, mas não conseguiu.

Nenhum destes incidentes teve influência na etapa 18, um contrarrelógio de 12,2 quilómetros.

Em vários pontos do percurso juntaram-se manifestantes pró-Palestina, mas mais pacíficos, apenas com bandeiras.

De recordar que pelo menos duas etapas da Vuelta foram encurtadas devido a estes protestos que exigem a desistência da equipa Israel.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas