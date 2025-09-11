Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Isaac del Toro ganha terceira corrida em cinco dias

11 set, 2025 - 18:40

UAE Emirates continua a somar triunfos na temporada 2025 e são já 83.

A+ / A-

O ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) venceu a terceira corrida em cinco dias, depois de triunfar no Grande Prémio Cidade de Peccioli - Coppa Sabatini, em Itália, na sua 12.ª vitória da temporada.

Depois de ter vencido o GP Industria & Artigianato no domingo e o Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martíni na quarta-feira, também em Itália, o jovem mexicano, de 21 anos, foi o mais forte no final dos 197,6 quilómetros do percurso e ganhou em 4:46.56 horas.

O francês Benjamin Thomas (Cofidis) foi segundo classificado, a cinco segundos, e o britânico Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) terminou em terceiro, a oito, com o português Rui Costa (EF Education-EasyPost) a ser 15.º, a 51.

Del Toro somou a 15.ª vitória da carreira, a 12.ª só em 2025, e deu o 83.º triunfo do ano à UAE Emirates.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas