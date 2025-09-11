Isaac del Toro ganha terceira corrida em cinco dias

11 set, 2025 - 18:40
O ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) venceu a terceira corrida em cinco dias, depois de triunfar no Grande Prémio Cidade de Peccioli - Coppa Sabatini, em Itália, na sua 12.ª vitória da temporada.
Depois de ter vencido o GP Industria & Artigianato no domingo e o Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martíni na quarta-feira, também em Itália, o jovem mexicano, de 21 anos, foi o mais forte no final dos 197,6 quilómetros do percurso e ganhou em 4:46.56 horas.
O francês Benjamin Thomas (Cofidis) foi segundo classificado, a cinco segundos, e o britânico Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) terminou em terceiro, a oito, com o português Rui Costa (EF Education-EasyPost) a ser 15.º, a 51.
Del Toro somou a 15.ª vitória da carreira, a 12.ª só em 2025, e deu o 83.º triunfo do ano à UAE Emirates.