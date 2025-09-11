Israel-Premier Tech muda de nome

A equipa de ciclismo Israel-Premier Tech vai mudar de nome, pelo menos, para as próximas duas corridas, no Canadá.

Durante os Grandes Prémios do Quebeque e de Montreal, o grupo israelita vai chamar-se “IPT”.

A novidade foi deixada pelo diretor-geral de ambas as clássicas. “Pediram-nos para tirar em tudo que fosse possível a palavra Israel”, refere Joseph Limare.

A medida, sugerida pela própria equipa, surge depois de ter havido vários incidentes durante a Volta a Espanha em Bicicleta, que ainda decorre. Duas etapas foram encurtadas, pelo menos um ciclista foi obrigado a desistir após uma queda provocada (indiretamente) por um manifestante, a equipa israelita foi obrigada a parar por alguns segundos durante o contrarrelógio coletivo e a etapa desta quinta-feira foi também alterada com medo de protestos. Duas pessoas foram detidas.

Os manifestantes são pró-Palestina e exigem que a Israel deixe a Vuelta, sugestão que foi também já deixada por elementos da própria organização.