Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Israel-Premier Tech muda de nome

11 set, 2025 - 22:14

Medida entra em vigor em duas clássicas que vão ser disputadas no Canadá.

A+ / A-

A equipa de ciclismo Israel-Premier Tech vai mudar de nome, pelo menos, para as próximas duas corridas, no Canadá.

Durante os Grandes Prémios do Quebeque e de Montreal, o grupo israelita vai chamar-se “IPT”.

A novidade foi deixada pelo diretor-geral de ambas as clássicas. “Pediram-nos para tirar em tudo que fosse possível a palavra Israel”, refere Joseph Limare.

A medida, sugerida pela própria equipa, surge depois de ter havido vários incidentes durante a Volta a Espanha em Bicicleta, que ainda decorre. Duas etapas foram encurtadas, pelo menos um ciclista foi obrigado a desistir após uma queda provocada (indiretamente) por um manifestante, a equipa israelita foi obrigada a parar por alguns segundos durante o contrarrelógio coletivo e a etapa desta quinta-feira foi também alterada com medo de protestos. Duas pessoas foram detidas.

Os manifestantes são pró-Palestina e exigem que a Israel deixe a Vuelta, sugestão que foi também já deixada por elementos da própria organização.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas