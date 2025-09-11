João Almeida contente com contrarrelógio mas “tenho pena de não terem sido os 27km”

11 set, 2025 - 17:25
O ciclista João Almeida lamenta que o contrarrelógio da etapa 18 da Volta a Espanha em Bicicleta tenha sido encurtado devido à ameaça de protestos pró-Palestina.
Estava previsto que a etapa tivesse 37 quilómetros, mas a organização acabou por encurtar para 12,2 quilómetros.
De recordar que manifestantes pró-Palestina já obrigaram ao encurtamento de duas etapas da Vuelta e já provocaram a queda de um ciclista da Movistar, que foi obrigado a desistir no dia a seguir.
No final da etapa desta quinta-feira, João Almeida fez o terceiro tempo e recuperou 10 segundos a Jonas Vingegaard. A camisola vermelha está agora presa por 40 segundos a favor do ciclista dinamarquês.
“Fiz o melhor que pude. Só tenho pena de não terem sido os 27km, mas é o que é”, disse o português à Eurosport.
O que teria acontecido se a etapa tivesse os 27km? “Nunca iremos saber. A vida é feita de 'ses' e não devemos pensar muito nisso. Penso que devemos estar satisfeitos com o resultado. Como ciclistas, adaptamo-nos bem a qualquer cenário”, acrescentou.
Já sobre a luta pela vitória na prova, o português não atirou a toalha ao chão: “Vou com a mesma confiança do primeiro dia. Fazemos o melhor que conseguimos. Às vezes, temos dias maus, outros são bons, mas é assim para todos. Precisamos de estar focados e fazer o nosso melhor”.