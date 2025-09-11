Menu
Ciclismo

João Almeida recupera 10 segundos a Vingegaard na Vuelta

11 set, 2025 - 16:33 • Carlos Calaveiras

Etapa foi ganha por Ganna.

A+ / A-

O português João Almeida (UAE Emirates) recupera 10 segundos a Jonas Vingegaard (Visma) após o contrarrelógio de Valadolid, na Volta a Espanha em Bicicleta.

Almeida está agora a 40 segundos do camisola vermelha, símbolo de líder da Vuelta.

A vitória na etapa (12,2 quilómetros) sorriu a Fillipo Ganna, que cumpriu os 12,2 quilómetros em 13 minutos. Jai Vine foi segundo, a um segundo, e João Almeida terceiro, a oito.

O outro português em prova, Ivo Oliveira, terminou a etapa 18 em quinto lugar, a 11 segundos do vencedor.

[em atualização]

