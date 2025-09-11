Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Atletismo

Pedida suspensão provisória da vice-campeã mundial dos 1.500 metros

11 set, 2025 - 12:14 • Lusa

Diribe Welteji, quarta nos Jogos Olímpicos Paris2024, não participa em qualquer prova desde julho.

A+ / A-

A Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) pediu esta quinta-feira ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) a suspensão provisória da etíope Diribe Welteji, vice-campeã mundial dos 1.500 metros, que foi ilibada pela agência antidopagem da Etiópia.

"AAIU pede que esta atleta seja provisoriamente suspensa e, como tal, inelegível para os Campeonatos do Mundo de Tóquio", lê-se num comunicado da AIU, a dois dias do arranque das provas de 1.500 metros dos Mundiais.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Medalha de prata em Budapeste em 2023, Diribe Welteji foi acusada de recusar ou falhar um controlo antidoping, mas acabou por ser ilibada pela agência antidopagem da Etiópia.

A AIU recebeu o processo em 01 de setembro e, depois de o analisar, apresentou recurso no TAS, que deverá tomar uma decisão antes de sábado, quando a atleta etíope está prevista participar nas eliminatórias dos 1.500 metros dos Mundiais.

Diribe Welteji, quarta nos Jogos Olímpicos Paris2024, não participa em qualquer prova desde julho, quando bateu o seu recorde pessoal (3.51,44 minutos) durante o meeting Prefontaine Classic, em Eugene, nos Estados Unidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas