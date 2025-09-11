Pedida suspensão provisória da vice-campeã mundial dos 1.500 metros

A Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) pediu esta quinta-feira ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) a suspensão provisória da etíope Diribe Welteji, vice-campeã mundial dos 1.500 metros, que foi ilibada pela agência antidopagem da Etiópia.

"AAIU pede que esta atleta seja provisoriamente suspensa e, como tal, inelegível para os Campeonatos do Mundo de Tóquio", lê-se num comunicado da AIU, a dois dias do arranque das provas de 1.500 metros dos Mundiais.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Medalha de prata em Budapeste em 2023, Diribe Welteji foi acusada de recusar ou falhar um controlo antidoping, mas acabou por ser ilibada pela agência antidopagem da Etiópia.

A AIU recebeu o processo em 01 de setembro e, depois de o analisar, apresentou recurso no TAS, que deverá tomar uma decisão antes de sábado, quando a atleta etíope está prevista participar nas eliminatórias dos 1.500 metros dos Mundiais.

Diribe Welteji, quarta nos Jogos Olímpicos Paris2024, não participa em qualquer prova desde julho, quando bateu o seu recorde pessoal (3.51,44 minutos) durante o meeting Prefontaine Classic, em Eugene, nos Estados Unidos.