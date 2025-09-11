Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Hóquei em patins feminino

Portugal goleia Inglaterra e encontra Itália nas meias do Europeu

11 set, 2025 - 21:07

A próxima partida vai decorrer esta sexta-feira.

A seleção feminina de hóquei em patins goleou a Inglaterra, por 24-0, no Europeu da modalidade, que decorre em Paredes.

A partida não teve história, com domínio total da equipa das quinas.

Os golos de Portugal foram marcados por Marlene Sousa (2), Leonor Coelho (4), Maria Sofia Silva (4), Beatriz Várzeas (2), Sofia Moncóvio (2), Raquel Santos (3), Catarina Costa (3) e Inês Severino (4).

As comandadas de Ricardo Barreiros vão agora voltar a defrontar a Itália nas meias-finais.

