Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Vingegaard. "Distância inicial poderia favorecer ainda mais o João Almeida"

11 set, 2025 - 20:40

A distância entre Vingegaard e João Almeida na Vuelta é agora de 40 segundos.

A+ / A-

O norueguês Jonas Vingegaard admite que o corte no contrarrelógio na Volta a Espanha em Bicicleta o favoreceu em relação a João Almeida.

De recordar que, por razões de segurança, a organização encurtou o contrarrelógio em Valladolid de 27 para 12.2 quilómetros.

“Ainda estamos na liderança, por isso estou feliz com o resultado de hoje. Para ser sincero, estou aliviado. Foi um contrarrelógio plano e muito rápido, que não me favorecia. Talvez a distância mais longa não fosse também ao meu jeito, poderia ter sido ainda mais a favor do João [Almeida]", disse o chefe de fila da Visma.

O líder da Vuelta tem agora 40 segundos de vantagem sobre o português da UAE-Emirates, menos 10 do que tinha.

Vingegaard diz que “as pernas estão boas”.

A etapa de sábado pode ser decisiva para a luta pela vitória.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 11 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas