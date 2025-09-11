Vingegaard. "Distância inicial poderia favorecer ainda mais o João Almeida"

11 set, 2025 - 20:40
O norueguês Jonas Vingegaard admite que o corte no contrarrelógio na Volta a Espanha em Bicicleta o favoreceu em relação a João Almeida.
De recordar que, por razões de segurança, a organização encurtou o contrarrelógio em Valladolid de 27 para 12.2 quilómetros.
“Ainda estamos na liderança, por isso estou feliz com o resultado de hoje. Para ser sincero, estou aliviado. Foi um contrarrelógio plano e muito rápido, que não me favorecia. Talvez a distância mais longa não fosse também ao meu jeito, poderia ter sido ainda mais a favor do João [Almeida]", disse o chefe de fila da Visma.
O líder da Vuelta tem agora 40 segundos de vantagem sobre o português da UAE-Emirates, menos 10 do que tinha.
Vingegaard diz que “as pernas estão boas”.
A etapa de sábado pode ser decisiva para a luta pela vitória.