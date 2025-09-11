Vingegaard. "Distância inicial poderia favorecer ainda mais o João Almeida"

O norueguês Jonas Vingegaard admite que o corte no contrarrelógio na Volta a Espanha em Bicicleta o favoreceu em relação a João Almeida.

De recordar que, por razões de segurança, a organização encurtou o contrarrelógio em Valladolid de 27 para 12.2 quilómetros.

“Ainda estamos na liderança, por isso estou feliz com o resultado de hoje. Para ser sincero, estou aliviado. Foi um contrarrelógio plano e muito rápido, que não me favorecia. Talvez a distância mais longa não fosse também ao meu jeito, poderia ter sido ainda mais a favor do João [Almeida]", disse o chefe de fila da Visma.

O líder da Vuelta tem agora 40 segundos de vantagem sobre o português da UAE-Emirates, menos 10 do que tinha.

Vingegaard diz que “as pernas estão boas”.

A etapa de sábado pode ser decisiva para a luta pela vitória.