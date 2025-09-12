Doping. Vice-campeão mundial dos 200m banido por quatro anos

O "sprinter" norte-americano Erriyon Knighton, que conquistou a medalha de prata dos 200 metros nos Mundiais de 2023, foi banido do atletismo por quatro anos pelo Tribunal Arbitral do Desporto (CAS), devido a doping.

O atleta, de 21 anos, tinha sido provisoriamente suspenso pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA) em maio de 2024, depois de ter testado positivo num controlo antidoping. Na altura, acusou um metabolito (produto do metabolismo de uma substância presente no organismo) de trembolona, um esteroide anabolizante.

A trembolona figura na lista de sustâncias proibidas pela Agência Antidopag Mundial (WADA).

Knighton foi ilibado em junho de 2024, após recurso, depois de um tribunal arbitral ter aceitado a sua explicação de que a substância em causa tinha tido origem em carne contaminada num guisado do rabo do boi e decidido que o atleta não tinha responsabilidade, nem fora negligente.

A World Athletics, organismo que tutela o atletismo mundial, e a WADA recorreram da decisão já este ano. Esta sexta-feira, o CAS, instância maior da justiça desportiva, considerou o recurso procedente, o que significa que Knighton está banido do atletismo por quatro anos, que era o máximo que ambos os organismos pediam.

O norte-americano já serviu quatro meses de suspensão provisória, entre abril e junho de 2024. Ficará impedido de competir até julho de 2029.

Erriyon Knighton, quarto classificado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, tornou-se o mais jovem medalhado em "sprint" individual quando arrecadou o bronze dos 200 metros nos Mundiais de Atletismo de 2022, aos 18 anos. Um ano mais tarde, sagrou-se vice-campeão do mundo em Budapeste 2023, com um tempo de 19,75 segundos, superado apenas pelo compatriota Noah Lyles (19,52s).

