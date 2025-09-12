"Em 2002 ninguém contava connosco e ficámos em oitavo. Pode ser que voltem a ser surpreendidos"

A seleção portuguesa de voleibol está de regresso a um Campeonato do Mundo da modalidade 23 anos depois. A partir deste sábado, nas Filipinas, a equipa das quinas vai tentar repetir o feito de 2002: o oitavo lugar. Na altura um grupo de jogadores desconhecidos fez história e é com esse mesmo espírito que os comandados de João José (o melhor central dessa competição há mais de 20 anos) vão entrar na quadra. Cuba (sábado, a partir das 6h30), Estados Unidos e Colômbia são os primeiros adversários. O grupo acredita que vai conseguir passar aos oitavos de final da prova. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença, Leonel Salgueiro, diretor técnico nacional, acredita na boa prestação de um lote de atletas jovem, com qualidade e grande margem de progressão. Nesta conversa com Bola Branca, o voleibol feminino, o voleibol de praia (que tem boas hipóteses de voltar aos Jogos Olímpicos) e as outras modalidades não foram temas esquecidos por Leonel Salgueiro. Começa este sábado a terceira participação de Portugal num Campeonato do Mundo de voleibol. Qual é a expectativa da seleção nacional que regressa a estes palcos 23 anos depois? O voleibol é das modalidades mais competitivas, porque nós temos a Europa que é muito forte, mas temos equipas na América também muito fortes, temos equipas na Ásia muito fortes, portanto, nós estamos perante uma modalidade que consegue ter equipas fortes em vários continentes. Ou seja, isso aumenta logo aquilo que é a dificuldade. Nós temos no nosso grupo Cuba e Estados Unidos, duas equipas muito fortes, e ainda temos a Colômbia, que é um país em ascensão. Estamos num grupo muito difícil, mas preparámo-nos para isso. Nós, além da Liga Europeia, jogámos a Liga das Nações, onde conseguimos dar rotação a alguns atletas mais novos, fizemos agora uma preparação para esta fase nacional do campeonato muito boa, muito forte. O nosso primeiro jogo é dia 13 e nós chegámos às Filipinas 10 dias antes, o que esperemos que nos traga alguma vantagem porque jogamos num fuso horário em que são mais sete horas. A nossa preparação foi bem organizada, está a correr de acordo com o previsto e temos a convicção de que é possível passar à próxima fase, que é o nosso grande objetivo. Regressamos 23 anos depois. Em 2002 ninguém contava connosco e ficámos em oitavo lugar, pode ser que voltem a ser surpreendidos. A prova vai decorrer nas Filipinas. Como decorreu a adaptação? Especialmente ao fuso horário e à humidade. Nos primeiros três, quatro dias não foi fácil. Aliás, perdemos um jogo com as Filipinas porque já lá estavam e, entretanto, é fácil perceber pelo resto dos jogos que fizemos, tanto com a Roménia, como com as Filipinas, que conseguimos recuperar e adaptar-nos porque ganhámos 3-0 à Roménia e 3-0 às Filipinas nos últimos dois jogos de preparação. Por isso, eu estou convencido que essa parte estará completamente ultrapassada.

Como já disse, a equipa realizou alguns jogos de preparação, os últimos contra Roménia e Filipinas. Portugal venceu. Está pronto para os jogos a sério? Sim, sim, claramente. A equipa está pronta fisicamente, está pronta mentalmente, é uma seleção capaz de corresponder àquilo que vão ser os desafios. O grupo de Portugal não é fácil. Vamos por partes, o primeiro adversário é Cuba. Cuba. Estamos a falar de uma equipa fisicamente forte, tem um ataque muito forte, mas também é uma seleção que tem algumas debilidades - e nós já os estudámos e já vamos preparados para isso. Sabemos que é uma seleção que não é propriamente uma excelente recetora. Portanto, se nós conseguirmos, com o nosso serviço, condicionar a receção da equipa de Cuba, vamos condicionar o ataque deles em organização ofensiva. E aí vai permitir-nos estar mais organizados no bloco e tentar lutar contra aquilo que é o poderio físico deles. Atacam muito forte, atacam muito alto, é um jogo muito nas pontas e tem um central muito experiente. Vamos ter, certamente, muitas dificuldades, mas estamos a trabalhar no sentido de superar estas diferenças físicas que existem entre nós e eles e usar aquilo que são os nossos atributos perante outras equipas mais altas e mais fortes fisicamente, para conseguir contraditá-los e, certamente, tentar a melhor classificação possível. Depois, os Estados Unidos... Os Estados Unidos é uma equipa diferente daquela que esteve nos Jogos Olímpicos, mas nunca é uma equipa fácil. Esta é a geração que eles estão a preparar para 2028, para os Jogos Olímpicos, e não estão preocupados em fazer uma boa ou uma má classificação. Estão a preparar uma equipa para 2028 e eu penso que poderemos surpreendê-los e ter uma palavra a dizer. Vamos ver como é que vai correr o jogo deles com a Colômbia e vamos ver como é que corre o nosso jogo. Mas estou convencido que poderemos ter mais possibilidades com os Estados Unidos do que com Cuba. E, para fechar a fase de grupos, a Colômbia. Sim, no dia 17. É um jogo que vai ser às 10h00, num horário que não é habitual no voleibol. É um jogo que poderá servir só para saber quem é o terceiro e o quarto classificado do grupo, estando as duas equipas já fora da competição, mas eu espero que isso não aconteça. Espero que a gente vá para este jogo ganhar para conseguirmos a nossa qualificação para a segunda fase. É um jogo mais acessível, com jogadores mais desconhecidos. Eles jogaram recentemente os Pan-Americanos, são os últimos vídeos que temos deles. Obviamente que ainda não nos preocupámos muito com eles, porque estamos muito focados no primeiro jogo com Cuba e, eventualmente, a preparar o jogo dos Estados Unidos. O da Colômbia, sendo o último jogo, é um jogo que ainda não está muito estudado, mas certamente é uma seleção mais acessível para nós. Certo. De qualquer forma, tal como se calhar nós somos mais acessíveis para Cuba do que aqui para os Estados Unidos, nós não nos podemos descuidar com eles como ninguém se pode descuidar connosco. Temos que jogar sempre com a mesma mentalidade, focados e concentrados para vencer e dar o nosso melhor. Esse é que terá que ser o nosso foco no Campeonato Mundo, que é dar todos os jogos de igual forma, independentemente do adversário, e sem convictos que todos os pontos, todos os sets podem ser importantes no final de contas para a próxima fase.



Feitas as contas, chegar aos oitavos de final é possível? Sim, sim. Chegar aos oitavos é claramente possível. Não é uma missão fácil. Obviamente que temos seleções fortes, mas se me perguntarem se é possível? É possível. Sendo realista, é possível. É difícil? É muito difícil, mas isso era fosse qual fosse o grupo. O grupo com quem nos vamos cruzar, Eslovénia, Alemanha, Bulgária, tem três equipas fortes, como tem o nosso grupo que tem Cuba, Estados Unidos e Portugal. Portanto, todos os grupos têm três equipas fortes. Há uma equipa boa que vai sempre ficar de fora da próxima fase, mas estamos a trabalhar e focados. Estamos a falar já há quase dois meses da preparação. Estamos preparados para o que aí vem. Portugal terminou em oitavo em 2002 na equipa onde estava João José, o atual selecionador… Sim, o João José, em 2002, foi o melhor blocador no Campeonato Mundial e esteve depois no melhor 6 do torneio como central. Mas o João José é muito mais do que o Campeonato Mundial. O João José ganhou uma Liga dos Campeões por uma equipa alemã, o João José era capitão de uma equipa alemã, o João José é muito mais do que um central. É um líder. Portanto, obviamente, aquilo que foi a experiência dele. E não esquecer que o Manuel Silva, o adjunto, também esteve tanto nesse Campeonato Mundial como na Liga Mundial, em que ficámos em quinto, como nas várias fases finais dos Campeonatos Europa em que participámos, isso fala por si e eles têm dado os seus contributos ao longo dos anos. Portanto, sim, João José obviamente que passa uma experiência grande e uma tranquilidade. O João José é uma grande mais-valia. Nos convocados há muitos jovens e alguns mais experientes, vários no estrangeiro. Este mix é importante? Sim, sim, claramente. Acho que é importante também perceber que o próprio voleibol em Portugal, a nível dos clubes, mudou significativamente nos últimos anos. Nós temos sete ou oito [jogadores] que jogam no estrangeiro que são profissionais, mas temos mais cinco ou seis que jogam em Portugal e que também são profissionais. Tanto o Ivo como o Violas são profissionais há muitos anos, o Kelton, o Gonçalo e o Lourenço, que estavam no estrangeiro e vêm agora para Portugal, vão ser também profissionais, os atletas que estavam no Leixões, no caso do Rafa e do André Pereira, são semiprofissionais, o Guilherme, que estava no Castelo da Maia, só joga voleibol, vai agora para o Sporting Clube de Espinho. Nós temos aqui um mix de atletas que estão no estrangeiro completamente profissionais com outros que estão em Portugal, mas também já são profissionais. Nós temos aqui um mix de atletas mais novos com mais velhos e experientes, alguns que jogam nos melhores clubes do mundo, como o Miguel Tavares e o Alex, que jogam nas melhores ligas, o Lourenço, que também estava em França, mas depois temos uma série de jovens que têm duas ou três fases finais de Campeonatos de Europa nos escalões de formação.

Temos aqui um grupo muito interessante, foi uma renovação feita. Acho que é difícil dizer que é o melhor grupo de sempre, acho que não devemos fazer esse tipo de comparações, mas dizer que é um grupo extremamente interessante, um grupo já experiente, um grupo com uma margem grande e com uma perspetiva de futuro risonho. Acho que podemos chegar longe com este grupo e penso que estão criadas as condições para podermos, não só neste Campeonato Mundo, mas também no próximo Campeonato Europa 2026 - para o qual já estamos qualificados - de poder fazer algo interessante e, desta forma, mantermos o nosso posicionamento no ranking, mantermos as nossas qualificações e mantermos alguma regularidade naquilo que é a participação nestas fases finais de Campeonato Mundo. Como disse, a última foi há 23 anos, mas nos Campeonatos de Europa temos participado em todas as fases finais nos últimos 7 ou 8 anos e o nosso objetivo é também estar presentes sempre nas fases finais do Campeonato Mundo com o masculino e com o feminino. Hm, hm… Aliás, nós vamos vendo agora as modalidades em Portugal e temos tido um crescimento. Há uns anos ninguém via as modalidades todas em fases finais e neste momento todas elas conseguem essa presença. E nunca esquecer aquele que é o investimento por parte das nossas entidades governamentais no desporto que ainda não é aquele que deveria ser. Se nós compararmos com outros países, o investimento que há em Portugal é muito menor. De qualquer forma, isso não pode servir de desculpa. Nós temos de trabalhar e o que é certo é que as modalidades têm trabalhado forte e com o mesmo apoio que recebiam há 20 anos fazem hoje muito mais. Para ter ideia, nós em 2023 participámos com algumas seleções em fases finais e o ano passado tivemos 4 seleções jovens em fases finais do Campeonato da Europa Sub-18 masculino, sub-20 feminino, sub-22 feminino e sub-22 masculino, no próximo ano já temos garantida a presença das sub-22 femininas na fase final do Campeonato da Europa na Holanda e dos sub-22 masculinos, que vai ser cá em Portugal, em Albufeira. E ainda temos em janeiro os sub-18 masculinos e sub-18 femininas que vão tentar também a qualificação. Portanto, ao nível do voleibol estamos a conseguir entrar numa elite do voleibol europeu, que já não estava há alguns anos. Em relação ao campeonato nacional, o número de estrangeiros, está bem assim? É necessário aumentar, diminuir? Como sabe, em Portugal não há um limite de estrangeiros nem no masculino nem no feminino nas primeiras divisões. E o que é certo é que temos muitos estrangeiros, mas os portugueses e as portuguesas jogam. Se os estrangeiros viessem a limitar os portugueses jovens a jogar, se calhar poderíamos pensar nalguma forma que não tivesse a acontecer, mas isso não acontece. Os estrangeiros vêm valorizar aquilo que é o nosso campeonato, vêm tornar o nosso campeonato mais competitivo, porque já são estrangeiros com alguma qualidade. Aliás, se nós formos à nossa liga feminina, nós temos FC Porto, Benfica, Sporting, Braga, Vitória, uma série de clubes históricos do futebol com alguma capacidade financeira, e nós não teríamos atletas suficientes para potenciar um campeonato feminino só com atletas portuguesas. Ponto. Portanto, temos que pensar é que os atletas estrangeiros que vêm vêm valorizar o campeonato, que vêm aumentar a competitividade do campeonato e de alguma forma também ajudar os atletas portugueses mais jovens a conseguirem ter um campeonato mais competitivo e onde conseguem também evoluir e melhorar. E o que é certo é que se nós formos à nossa seleção sénior feminina, temos a Alice, que joga no Benfica, temos a Ana Rui, que, ok, joga um bocadinho menos no Porto, temos a Maria Reis Lopes que joga no Braga, temos a Margarida que joga no Braga, temos a líbero que joga no Braga, temos as distribuidoras que uma joga no Braga, outra joga no Benfica, as centrais uma joga no Benfica, outra joga no Vitória, portanto nós conseguimos ter as nossas atletas a jogar. Se formos ao masculino o André Pereira jogava no Leixões, o Rafa Santos joga no Leixões, o Nuno Marcos jogava na Holanda, o Ivo Casas e a Violas jogam no Benfica, o Lourenço jogava em França, o Gonçalo, que é o outro líbero, também jogava no Sporting. Nós temos os nossos atletas a jogar nos campeonatos, portanto, faz sentido não haver estrangeiros? Se calhar não faz. Se algum dia sentirmos que isso prejudica o nível do campeonato ou prejudica o nível dos nossos jogadores, então aí a Federação, juntamente com os clubes e com as associações, poderão tentar encontrar uma solução. Neste momento não nos parece fazer sentido haver uma limitação de estrangeiros. Por falar em seleção feminina, também conseguiu a qualificação para o Europeu 2026… Exatamente, as seniores femininas qualificaram-se para a fase final do Campeonato da Europa. Os sorteios são agora dia 4 de outubro em Bari, vamos ver quais são os grupos que nos calham. Já agora, no voleibol de praia, Portugal teve um boom na altura da dupla Maia/Brenha. Como está a situação agora? Nós estamos a fazer um trabalho desde setembro de 2019 com uma dupla chamada João Pedrosa e Hugo Campos que conseguiram quase qualificar-se para Paris. Ficaram muito perto, mas o objetivo sempre foi Los Angeles. Estamos a trabalhar também com outra dupla masculina e estamos a trabalhar duplas que jogam exclusivamente voleibol de praia. Os Jogos Olímpicos em Atlanta foram os primeiros em que tivemos voleibol de praia e é importante perceber que o voleibol de praia mudou muito desde então. Antigamente a maior parte dos jogadores não jogavam exclusivamente voleibol de praia. Aliás, o Miguel e o João nunca jogaram exclusivamente voleibol de praia, conseguiram sempre conciliar aquilo que era a atividade indoor com a atividade de voleibol de praia. Se nós formos ver o passado recente, campeões olímpicos alemães, noruegueses, suecos, campeões do mundo checos. Estamos a falar de países que nem sequer praia têm. O voleibol de praia mudou completamente e, neste momento, quem quiser jogar voleibol de praia numa perspectiva de alto nível tem que perceber que tem que jogar só voleibol de praia e é esse trabalho que nós estamos a fazer.