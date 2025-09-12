Menu
  Bola Branca 18h15
  12 set, 2025
Pogacar falha o pódio numa clássica pela primeira vez esta época

12 set, 2025 - 21:09

É a primeira vez que o esloveno compete desde que venceu o Tour.

Julian Alaphilippe, da Tudor, venceu o Grande Prémio do Québec, no Canadá, uma prova que marca a primeira vez esta época que o campeão do mundo Tadej Pogacar não termina no pódio.

Num percurso de subidas e descidas constantes num circuito de 216 quilómetros, a fuga vingou.

O grupo que escapou na frente era forte, com elementos tradicionalmente bons em clássicas. Tadej Pogacar ainda tentou atacar a cerca de 13 quilómetros do final, chegou a encurtar a distância, mas teve pouca colaboração do grupo que seguia a frente da corrida.

Na frente da corrida, Alaphilippe isolava-se com Bettiol, da Astana, e Sivakov, da UAE, mas o francês atacaria sozinho para a vitória a cerca de quilómetros e meio do fim, levando até ao fim. Sivakov foi segundo, Bettiol terceiro.

O grupo de Pogacar acabaria por ser apanhado pelo pelotão e cruzou a meta 26 segundos depois, já após ter desistido de tentar vencer. Acabou em 29.º lugar.

É a primeira vez que o esloveno fica fora do pódio esta época. Venceu o Tour, o Criterium du Dauphiné e a UAE Tour.

Fez também sete clássicas e tinha terminado todas no pódio. Venceu Liège-Bastogne-Liège, a Flèche Wallonne, o Tour de Flrandes e a Strade Bianche, foi segundo no Paris-Roubaix e Amstel Gold Race e terminou no terceiro posto na Milão-Sanremo.

Afonso Eulálio, da Bahrain-Victorious, foi o melhor português, em 33.º lugar, enquanto que Ruben Guerreiro, da Movistar, não terminou a prova.

