Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Basquetebol

Tem 40 anos e vai cumprir a 10.ª época e o jogo 400 no Benfica: Betinho Gomes renova contrato

12 set, 2025 - 12:10 • Lusa

Depois de ter sido internacional por Portugal, Betinho Gomes representou Cabo Verde nos últimos anos e participou no Mundial de 2023.

A+ / A-

O internacional cabo-verdiano Betinho Gomes renovou por uma temporada o contrato com o Benfica, avançando para a 10.ª temporada na Luz, anunciou esta sexta-feira o clube campeão português de basquetebol.

"Acredito que qualquer atleta que joga no Benfica tem como objetivo renovar sempre com o clube, jogar mais épocas pelo Benfica, de forma a poder dar mais títulos ao clube, ao Museu, e eu não sou diferente. Renovei porque quero estar aqui mais um ano, de forma a poder ajudar a equipa a conseguir mais títulos", afirmou.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Aos 40 anos, Betinho Gomes renova por mais uma temporada, na qual vai cumprir o 400.º jogo pelas águias, depois de, nas nove temporadas anteriores, ter feito 396, conquistando sete campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças, três Taças Hugo dos Santos e um Troféu António Pratas.

Depois de ter sido internacional por Portugal, Betinho Gomes representou Cabo Verde nos últimos anos e participou no Mundial de 2023, tendo anunciado a despedida internacional após o campeonato africano, em agosto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o c(...)

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Cha(...)

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória (...)