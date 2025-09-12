Tem 40 anos e vai cumprir a 10.ª época e o jogo 400 no Benfica: Betinho Gomes renova contrato

12 set, 2025 - 12:10 • Lusa
O internacional cabo-verdiano Betinho Gomes renovou por uma temporada o contrato com o Benfica, avançando para a 10.ª temporada na Luz, anunciou esta sexta-feira o clube campeão português de basquetebol.
"Acredito que qualquer atleta que joga no Benfica tem como objetivo renovar sempre com o clube, jogar mais épocas pelo Benfica, de forma a poder dar mais títulos ao clube, ao Museu, e eu não sou diferente. Renovei porque quero estar aqui mais um ano, de forma a poder ajudar a equipa a conseguir mais títulos", afirmou.
Aos 40 anos, Betinho Gomes renova por mais uma temporada, na qual vai cumprir o 400.º jogo pelas águias, depois de, nas nove temporadas anteriores, ter feito 396, conquistando sete campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças, três Taças Hugo dos Santos e um Troféu António Pratas.
Depois de ter sido internacional por Portugal, Betinho Gomes representou Cabo Verde nos últimos anos e participou no Mundial de 2023, tendo anunciado a despedida internacional após o campeonato africano, em agosto.