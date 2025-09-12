Vuelta. Almeida perde quatro dos dez segundos que tirou a Vingegaard em etapa de "tri" para Philipsen

Numa luta que promete ser até ao final pela camisola vermelha da Volta a Espanha e que pode ser decidida ao segundo, o português João Almeida deixou fugir quatro para o líder Jonas Vingegaard na 19.ª etapa, conquista ao "sprint" por Jasper Philipsen, da Alpecin-Deceuninck.

Almeida recuperou dez segundos a Vingegaard no contrarrelógio individual de quinta-feira, em Valladolid, e esperava-se que esta sexta-feira a etapa maioritariamente plana não reservasse mexidas na classificação geral.

A fuga ficou composta por apenas um ciclista, o que abriu ao pelotão a possibilidade de bonificar no "sprint" intermédio na marca dos 100 quilómetros, em Salamanca.

A Visma posicionou bem Vingegaard, que foi o primeiro do pelotão a cruzar a marca da bonificação, recuperando assim quatro dos dez segundos perdidos no dia anterior. A UAE e João Almeida nem sequer disputaram o "sprint", nem os principais velocistas da prova, uma vez que a camisola da regularidade já está entregue a Mads Pedersen.

Com uma reta da meta de quase três quilómetros, a Alpecin-Deceuninck fez um trabalho perfeito para lançar o belga Jasper Philipsen, que foi mais rápido do que Mads Pedersen, da Lidl-Trek, e Orluis Aular, da Movistar, que fecharam o pódio.

Contas feitas, João Almeida está a 44 segundos de Vingegaard na véspera da última oportunidade que o português terá para passar para a liderança.

A etapa 20 é a última de alta montanha, com a subida final na Bola del Mundo, uma subida com 12,4 quilómetros a 8,5% de pendente média.