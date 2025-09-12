Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Vuelta. Almeida perde quatro dos dez segundos que tirou a Vingegaard em etapa de "tri" para Philipsen

12 set, 2025 - 16:38 • Eduardo Soares da Silva

Líder da classificação bonificou num "sprint" intermédio que a UAE e João Almeida não disputaram. Etapa terminou ao "sprint" e com nova vitória para o belga da Alpecin.

A+ / A-

Numa luta que promete ser até ao final pela camisola vermelha da Volta a Espanha e que pode ser decidida ao segundo, o português João Almeida deixou fugir quatro para o líder Jonas Vingegaard na 19.ª etapa, conquista ao "sprint" por Jasper Philipsen, da Alpecin-Deceuninck.

Almeida recuperou dez segundos a Vingegaard no contrarrelógio individual de quinta-feira, em Valladolid, e esperava-se que esta sexta-feira a etapa maioritariamente plana não reservasse mexidas na classificação geral.

A fuga ficou composta por apenas um ciclista, o que abriu ao pelotão a possibilidade de bonificar no "sprint" intermédio na marca dos 100 quilómetros, em Salamanca.

A Visma posicionou bem Vingegaard, que foi o primeiro do pelotão a cruzar a marca da bonificação, recuperando assim quatro dos dez segundos perdidos no dia anterior. A UAE e João Almeida nem sequer disputaram o "sprint", nem os principais velocistas da prova, uma vez que a camisola da regularidade já está entregue a Mads Pedersen.

Com uma reta da meta de quase três quilómetros, a Alpecin-Deceuninck fez um trabalho perfeito para lançar o belga Jasper Philipsen, que foi mais rápido do que Mads Pedersen, da Lidl-Trek, e Orluis Aular, da Movistar, que fecharam o pódio.

Contas feitas, João Almeida está a 44 segundos de Vingegaard na véspera da última oportunidade que o português terá para passar para a liderança.

A etapa 20 é a última de alta montanha, com a subida final na Bola del Mundo, uma subida com 12,4 quilómetros a 8,5% de pendente média.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou