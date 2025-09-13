João Almeida. “Infelizmente, estive doente esta semana”

13 set, 2025 - 17:18
O português João Almeida dá os parabéns a Jonas Vingegaard pela vitória no alto da Bola del Mundo (e na Vuelta) e deixa uma revelação.
“Infelizmente, estive doente esta semana, não me estava a sentir no melhor, mas ainda tentámos”, disse.
Em declarações à Eurosport, no final da etapa, o líder da UAE Emirates confirma que “estava no limite” na etapa deste sábado, “mas tínhamos de tentar, não tínhamos nada a perder”.
Almeida dá os “parabéns ao Jonas [Vingegaard], ele foi super forte”.
“Não é assim tão mau ficar atrás dele”, referiu.
João Almeida terminou a etapa no quinto lugar e é segundo na geral, só atrás de Vingegaard.