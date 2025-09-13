Menu
João Almeida. “Infelizmente, estive doente esta semana”

13 set, 2025 - 17:18

Português confirma que deu tudo na etapa deste sábado, mas Vingegaard foi mais forte e reforçou a liderança na Vuelta.

O português João Almeida dá os parabéns a Jonas Vingegaard pela vitória no alto da Bola del Mundo (e na Vuelta) e deixa uma revelação.

“Infelizmente, estive doente esta semana, não me estava a sentir no melhor, mas ainda tentámos”, disse.

Em declarações à Eurosport, no final da etapa, o líder da UAE Emirates confirma que “estava no limite” na etapa deste sábado, “mas tínhamos de tentar, não tínhamos nada a perder”.

Almeida dá os “parabéns ao Jonas [Vingegaard], ele foi super forte”.

“Não é assim tão mau ficar atrás dele”, referiu.

João Almeida terminou a etapa no quinto lugar e é segundo na geral, só atrás de Vingegaard.

