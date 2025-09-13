Menu
Mundial de Voleibol

João José. "Agora vem o mais difícil"

13 set, 2025 - 16:04

Portugal derrotou Cuba e vai agora defrontar os Estados Unidos no Mundial de Voleibol.

A+ / A-

O selecionador de voleibol de Portugal, João José, está feliz com a vitória contra Cuba, na primeira jornada do Mundial da modalidade, mas mantém os pés no chão.

“O que aconteceu hoje foi muito bom, é o primeiro passo na direção certa, o criar da oportunidade, ou seja, aquilo a que nós nos comprometemos ao vir para cá, mas temos de ter a consciência de que agora vamos jogar contra os Estados Unidos e temos de abordar o jogo da mesma forma, voltar a perceber bem aquilo que temos de fazer e de melhorar, para conseguirmos criar a tal oportunidade para ir para a fase seguinte”, disse.

João José avisa: “Agora vem o mais difícil, porque criámos uma oportunidade muito boa e agora temos de agarrá-la efetivamente".

"Neste momento é continuar com o mesmo objetivo”, referiu.

De recordar que Portugal venceu Cuba por 3-1 no Mundial, que está a decorrer nas Filipinas.

