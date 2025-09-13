Mundiais de atletismo. Arnaudov fora da final do lançamento do peso

O português Tsanko Arnaudov terminoueste sábado no 23.º lugar a qualificação para a final do lançamento do peso dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, com um arremesso a 19,59 metros.

O lançador do Sporting, de 33 anos, iniciou a competição com um ensaio a 19,59, marca que não conseguiu melhorar nas outras duas tentativas, a 18,89 e 19,34, respetivamente.

Esta marca valeu-lhe o 10.º posto no Grupo B e o 23.º na hierarquia da qualificação, acessível diretamente com lançamentos a 21,35 e encerrada nos 20,38 obtidos pelo polaco Konrad Bukowiecki, precisamente a melhor marca do ano de Arnaudov.

"É sempre preciso um 'season best' [melhor marca do ano] para chegar lá. É sempre preciso um 'season best'. Dava para mais, dá sempre para mais! Mas eu não falhei nada, só falhou quem ficou em casa, eu estive bem, senti-me bem, apenas o peso não voo tanto quanto nós trabalhámos o ano inteiro", afirmou, na zona mista do Estádio Nacional do Japão.

Tsanko Arnaudov ficou fora da final, marcada para ainda hoje, e encerrou a sua quinta presença em Mundiais com o 23.º posto, aquém dos 17.ºs lugares alcançados em Londres2017 (20,08) e Oregon2022 (19,93), mas acima dos 25.º em Pequim2013 (18,85) e 30.º em Budapeste2023 (19,13).

"Estou entre os 30 melhores do mundo, entre oito mil milhões de pessoas no mundo, como é que posso sair desiludido? Podia ter feito melhor marca, trabalhei para isso, simplesmente, às vezes, não acontece, como em muitas das competições nesta época. Aqui não foi péssimo, foi mais ou menos, mas não falhei e estou aqui entre muitos que também lutaram por isto durante o ano inteiro", explicou o recordista nacional (21,56), reiterando sair "tranquilo e de cabeça erguida".

A melhor classificação lusa no lançamento do peso é detida por Marco Fortes, que foi quinto em Daegu2011.