Mundiais de atletismo. João Vieira em 20.º lugar nos 35 quilómetros marcha

O português João Vieira terminou este sábado a sua 14.ª participação em Mundiais de atletismo com o 20.º lugar nos 35 quilómetros marcha, em Tóquio2025, com Joana Pontes a concluir a mesma distância no 27.º posto, com recorde pessoal.

O veterano atleta português, de 49 anos, confirmou o recorde de presenças em Campeonatos do Mundo, cumprindo o pleno desde Sevilha1999, e destacando-se do também marchador espanhol Jesús Ángel García.

O vice-campeão do mundo nos 50 quilómetros em Doha2019 e medalha de bronze nos 20 em Moscovo2013 empreendeu uma corrida de trás para a frente, conseguindo subir duas dezenas de lugares, após o 10.º quilómetro da prova inaugural da 20.ª edição dos campeonatos, que retomou o início e o fim no Estádio Nacional do Japão

João Vieira terminou no 20.º lugar, com o tempo de 02:38.20 horas, a sete minutos do seu recorde nacional (02:31.41), mas estabelecendo o melhor resultado luso de sempre na distância, depois do 39.º posto de Rui Coelho, em Oregon2022 (02:44.55).

O primeiro dos 49 campeões do mundo a serem consagrados em Tóquio2025 foi o canadiano Evan Dunfee, que venceu a prova em 02:28.22 horas, ao gastar menos 33 segundos do que o marchador brasileiro do Benfica Caio Bonfim, que juntou esta medalha de prata à olímpica de Paris2024.

O japonês Hayato Katsuki terminou no terceiro posto, em 02:29.16, oferecendo o primeiro pódio à nação anfitriã.

A prova feminina foi disputada em simultâneo e vencida destacadamente pela espanhola Maria Pérez, em 02:39.01 horas, com a italiana Antonella Palmisano e a equatoriana Paula Milena Torres a ocuparem o segundo e terceiro lugares, a 03.23 e 03.43 minutos, respetivamente.

A portuguesa Joana Pontes, de 25 anos, cumpriu a sua estreia em Mundiais com o 27.º lugar, em 03:09.07 horas, retirando mais de dois minutos à sua anterior melhor marca (03:11,18, que tinha sido alcançada em julho).

O melhor resultado nacional na distância continua a ser o 13.º lugar alcançado em Oregon2022 por Inês Henriques, detentora do recorde nacional desde 2018, com o tempo de 02:45.51.