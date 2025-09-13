Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tóquio 2025

Mundial de Atletismo. Salomé Afonso está nas meias-finais dos 1500m

13 set, 2025 - 23:51 • Lusa

A meia-final corre-se este domingo e a final está prevista para terça-feira.

A+ / A-

A portuguesa Salomé Afonso assegurou este sábado um dos 24 lugares nas semifinais dos 1.500 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio'2025, com o terceiro lugar na segunda série.

A atleta do Benfica, de 27 anos, cumpriu a distância em 4.07,44 minutos, atrás da queniana Nelly Chepchirchir e da polaca Klaudia Kazimierska, primeira e segunda, em 4.07,01 e 4.07,34, respetivamente.

A vice-campeã nos Europeus 'indoor' Apeldoorn2025, e bronze nos 3.000, avançou com o 22.º tempo entre as 42 participantes nesta fase, qualificando-se de forma confortável.

"Senti-me superbem, superfluida, foi superfácil. Podia ter controlado um pouco mais, mas estou muito orgulhosa e muito contente por estas sensações", explicou, na zona mista do Estádio Nacional do Japão.

Essas sensações permitiram que a lisboeta experimentasse uma "tática diferente", a controlar o ritmo e um lugar de apuramento, numa competição com três corridas, com as semifinais no domingo, às 13h07, tendo em vista a final, na terça-feira, às 14h05.

"Há esse fator [de ter três corridas], sim. A prova foi bastante lenta, foram basicamente 700 metros a acelerar, mas nunca senti que estava no limite. Tinha energia para reagir na reta final. De facto, três corridas implicam sempre uma certa gestão", reconheceu.

Salomé Afonso cumpre a segunda presença em Mundiais, depois do 37.º posto em Budapeste'2023, quando não superou esta fase, que até considera mais stressante.

"A primeira [corrida] é a mais difícil, do ponto de vista da gestão de ansiedade. Há atletas que podem surpreender. Na meia-final, é um grupo completamente seletivo, sabemos que vamos correr rápido e que não há margem para erros, nem dúvidas", vaticinou.

A recordista nacional Carla Sacramento (3.57,71) sagrou-se campeã nesta distância, em Atenas'1997.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou