Ténis

Nuno Borges e Francisco Cabral ganham pares na Taça Davis

13 set, 2025 - 23:11

A equipa das quinas reduz a vantagem da seleção do Peru.

A+ / A-

Portugal conquistou o primeiro ponto frente ao Peru, na eliminatória do Grupo Mundial 1 da Taça Davis em ténis, com Nuno Borges e Francisco Cabral a fazerem o 2-1 com o triunfo no encontro de pares.

Na terra batida do Club Lawn Tennis de la Exposición, em Lima, Nuno Borges e Francisco Cabral estavam obrigados a ganhar para evitar a derrota da seleção portuguesa e cumpriram a sua missão, impondo-se a Ignacio Buse e Juan Pablo Varillas, pelos parciais de 7-5 e 6-3, em 1h37.

Número um nacional e 52.º mundial de singulares, Borges vai regressar agora ao court para defrontar Ignacio Buse (112.º) e tentar 'forçar' um quinto e decisivo encontro, entre Jaime Faria e Gonzalo Bueno.

Na sexta-feira, o maiato perdeu frente a Bueno (209.º), por 3-6, 6-2 e 7-5, e Faria (115.º) foi derrotado por Buse por expressivos 6-0 e 6-2.

No primeiro embate da história com a seleção peruana, Portugal procura um lugar nos Qualifiers de 2026 da Taça Davis.

