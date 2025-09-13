Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Portugal a perder 2-0 na Taça Davis

13 set, 2025 - 15:34 • Lusa

Jogos a decorrer em Lima, no Peru.

A+ / A-

A seleção portuguesa de ténis iniciou da pior maneira a eliminatória do Grupo I Mundial da Taça Davis, ao perder os dois primeiros encontros de singulares diante do Peru, ficando obrigada a vencer os restantes três encontros.

No court central de Club Lawn Tennis de la Exposicion, em Lima, o número um português Nuno Borges, atual 52.º do ranking mundial, foi surpreendido pelo 209 da mesma herarquia, Gonzalo Bueno, apesar de ter entrado a ganhar por 6-3.

Num encontro decidido em 2:25 horas, Borges não conseguiu manter a superioridade e acabou derrotado nos dois parciais seguintes por 6-2 e 7-5.

Obrigado a vencer para igualar a eliminatória, Jaime Faria, 115.º do mundo, entrou em campo para defrontar o número um peruano, Ignacio Buse (112.º), mas esteve longe de dar luta, acabando derrotado em dois parciais, por 6-0 e 6-2, em 1:08 horas.

A perder por 2-0, Portugal está agora obrigado a vencer hoje os três encontros que faltam, o de pares e os restantes dois singulares, para poder seguir em frente na prova.

Salvo alguma alteração por parte dos selecionadores, o encontro de pares vai colocar frente a frente Nuno Borges e Francisco Cabral por parte de Portugal contra Ignacio Buse e Juan Pablo Varillas do lado peruano, a partir das 20h00 portuguesas. Seguem-se os embates de singulares entre Borges e Buse e entre Faria e Bueno.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou