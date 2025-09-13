Portugal derrotado por Espanha na final do Europeu

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins foi derrotada, em Paredes, na final do Campeonato Europa por 7-2 pela Espanha.

No Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Portugal adiantou-se no marcador aos dois minutos, com um golo de Marlene Sousa, mas a Espanha chegou ao intervalo a vencer por 4-1, após os tentos de Aina Florenza (03 e 23), Maria Sanjurjo (11) e Aimeé Blackman (15).

No segundo tempo da partida, na qual Portugal procurava o quarto título, as espanholas ampliaram a vantagem por Marta Piquero (28) e Aina Florenza (49) e Maria Sanjurjo (50), tendo ainda a seleção lusa reduzido com um golo de Beatriz Várzeas (32).

A seleção espanhola conseguiu em Paredes, na 17.ª edição da prova, o seu nono título europeu, oitavo consecutivo, e lidera destacada o ranking de vencedores, no qual Portugal é segundo, com três, conseguidos em 1997, 1999 e 2001, e soma oito segundos lugares.