Raquel Queirós 30.ª no Mundial de cross country

13 set, 2025 - 18:48 • Lusa
A ciclista portuguesa Raquel Queirós foi 30.ª classificada na corrida de cross country olímpico (XCO) dos Campeonatos do Mundo de BTT, a decorrer na cidade suíça de Zermatt.
Queirós, olímpica em Tóquio'2020 e Paris'2024 nesta disciplina, concluiu os 26,6 quilómetros a mais de sete minutos da vencedora, Jenny Rissveds.
A sueca confirmou o estatuto de favorita à partida e, de resto, fez a dobradinha, depois de ter vencido também o short track, ou XCC, no qual a portuguesa foi 21.ª classificada.
Este sábado, a prata ficou para a neozelandesa Samarra Maxwell, com o bronze destinado à suíça Alessandra Keller.
Inscrita, Ana Mafalda Santos não alinhou à partida.
Na corrida sub-23 masculina, ganha pelo ciclista da casa Finn Treudler, João Cruz não terminou o percurso.