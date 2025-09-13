Menu
Ciclismo/BTT

Raquel Queirós 30.ª no Mundial de cross country

13 set, 2025 - 18:48 • Lusa

Portuguesa chegou a sete minutos da vencedora, a sueca Jenny Rissveds.

A ciclista portuguesa Raquel Queirós foi 30.ª classificada na corrida de cross country olímpico (XCO) dos Campeonatos do Mundo de BTT, a decorrer na cidade suíça de Zermatt.

Queirós, olímpica em Tóquio'2020 e Paris'2024 nesta disciplina, concluiu os 26,6 quilómetros a mais de sete minutos da vencedora, Jenny Rissveds.

A sueca confirmou o estatuto de favorita à partida e, de resto, fez a dobradinha, depois de ter vencido também o short track, ou XCC, no qual a portuguesa foi 21.ª classificada.

Este sábado, a prata ficou para a neozelandesa Samarra Maxwell, com o bronze destinado à suíça Alessandra Keller.

Inscrita, Ana Mafalda Santos não alinhou à partida.

Na corrida sub-23 masculina, ganha pelo ciclista da casa Finn Treudler, João Cruz não terminou o percurso.

