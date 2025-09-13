Vingegaard ganha na Bola del Mundo e reforça liderança na Vuelta

O dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma) ganhou no alto da Bola del Mundo e reforça a liderança na Volta a Espanha em Bicicleta.

João Almeida (UAE Emirates) tentou, atacou nos últimos 3 quilómetros, mas não conseguiu, primeiro, fazer diferença e depois seguir o ataque do camisola vermelha.

Na etapa deste sábado, o português terminou em quinto, a 22 segundos, e reforçou o segundo lugar na geral. Está agora a 1.16 da frente.

Nota para mais um protesto dos manifestantes pró-Palestina que chegaram a tentar cortar uma estrada pouco antes da última subida.

A Vuelta termina este domingo em Madrid. João Almeida deve terminar em segundo lugar na geral e igualar Joaquim Agostinho (1974) como o melhor português de sempre numa corrida de três semanas.

[em atualização]