Alemanha é campeã europeia de basquetebol

A Alemanha venceu a Turquia por 88-83 na final do EuroBasket e, assim, junta o título europeu ao mundial.

Na final, em Riga, na Letónia, a Turquia chegou ao intervalo a vencer, mas os germânicos deram a volta ao marcador no segundo tempo.

Dennis Schroder (Alemanha) marcou dois cestos decisivos no último minuto e acabou por ser eleito o MVP do Mundial.

Do lado turco Alperen Sengun marcou 28 pontos.

De recordar que Portugal defrontou a Alemanha e chegou a liderar até ao terceiro período.

Com este triunfo, a Alemanha repete o título de há 32 anos, em 1993, e iguala os dois cetros de Itália e Grécia, no quinto lugar do ranking, enquanto a Turquia replica o seu melhor lugar de sempre, a prata de 2001.



No melhor cinco, além de Schroder e Sengun, estão também Luka Doncic (Eslovénia), Franz Wagner (Alemanha) e Giannis Antetokounmpo.