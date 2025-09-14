Menu
  • 12 set, 2025
Dois detidos e 22 feridos após invasão de etapa na Vuelta

14 set, 2025 - 23:03

A última tirada não terminou e não se realizou o oficial momento do pódio com os vários vencedores.

Duas pessoas foram detidas e 22 polícias ficaram feridos após os incidentes que obrigaram a cancelar, em Madrid, a 21.ª e última etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

Segundo fontes policiais à agência noticiosa EFE, os dois detidos foram identificados por desordem pública.

Já os polícias feridos sofreram contusões ao serem atingidos com objetos e com o derrube das baias de proteção.

A etapa foi interrompida a 56 quilómetros da meta depois de manifestantes pró-Palestina terem invadido as ruas em protesto contra o “genocídio” de Gaza e contra a participação da equipa Israel-Premier Tech.

Durante a Vuelta foram vários os protestos dos manifestantes. Duas etapas foram amputadas de vários quilómetros e por outras vezes foram tentadas manobras para fazer parar a corrida.

