Ciclismo

Manifestantes pró-Palestina invadem circuito final da Vuelta

14 set, 2025 - 17:49 • Carlos Calaveiras

Etapa anulada na capital espanhola. Não há vencedor da última etapa.

A+ / A-
Manifestantes invadem circuito da Vuelta. Foto: Rodrigo Jimenez/EPA
Milhares de manifestantes pró-Palestina invadiram o circuito final da Volta a Espanha em Bicicleta.

A etapa 21 foi anulada a cerca de 60 quilómetros de Madrid e não há vencedor declarado.

A capital espanhola tem sido palco de distúrbios na sequência de protestos contra a participação da equipa Israel-Premier Tech na prova e a situação em Gaza.

Segundo relatos da imprensa espanhola, os manifestantes derrubaram vedações e invadiram o circuito no último quilómetro, colocando em risco a segurança de ciclistas e público. Foram ainda lançados objetos contra as forças de segurança.

João Almeida (UAE Emirates) conclui, assim, a 80.ª edição da Vuelta atrás de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que junta este triunfo aos dois alcançados no Tour (2022 e 2023), com o britânico Thomas Pidcock (Q36.5) a fechar o pódio.

[em atualização]

