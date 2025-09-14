Manifestantes pró-Palestina invadem circuito final da Vuelta

14 set, 2025 - 17:49 • Carlos Calaveiras
Milhares de manifestantes pró-Palestina invadiram o circuito final da Volta a Espanha em Bicicleta.
A etapa 21 foi anulada a cerca de 60 quilómetros de Madrid e não há vencedor declarado.
A capital espanhola tem sido palco de distúrbios na sequência de protestos contra a participação da equipa Israel-Premier Tech na prova e a situação em Gaza.
Segundo relatos da imprensa espanhola, os manifestantes derrubaram vedações e invadiram o circuito no último quilómetro, colocando em risco a segurança de ciclistas e público. Foram ainda lançados objetos contra as forças de segurança.
João Almeida (UAE Emirates) conclui, assim, a 80.ª edição da Vuelta atrás de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que junta este triunfo aos dois alcançados no Tour (2022 e 2023), com o britânico Thomas Pidcock (Q36.5) a fechar o pódio.
[em atualização]