Mundiais de atletismo. Isaac Nader e José Carlos Pinto nas meias-finais dos 1.500 metros

Os portugueses Isaac Nader e José Carlos Pinto qualificaram-se este domingo para as meias-finais dos 1.500 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio 2025, enquanto Nuno Pereira foi eliminado.

Isaac Nader fez o tempo de 03.40.91 minutos, que lhe valeu o primeiro lugar na segunda série, em igualdade com o italiano Pietro Arese, enquanto José Carlos Pinto foi segundo na quarta e última, em 03.37.09.

Nuno Pereira foi a exceção ao terminar no sétimo lugar, a mais ingrata posição, a primeira fora das semifinais, na segunda série, em 03.42.63.

Esta fase de seleção, tendo em vista as meias-finais, marcadas para segunda-feira, às 21h30 locais (13h30 portuguesas), foi pródiga em surpresas, com a eliminação do francês Azeddine Habz, o mais rápido do ano na distância (03.27,49), que não foi além do sétimo lugar na primeira série, e do norueguês Jakob Ingebrigtsen, bicampeão olímpico e vice-campeão do mundo na distância.

Na zona mista, Isaac Nader reconheceu que a sua série e o seu apuramento para as semifinais não teve muita história: "Como disse antes, sou melhor atleta do que era em 2023, tenho um recorde com menos dois segundos e isso permite-me ter um conforto na primeira ronda diferente do que costumava ter".

"Está cumprido o primeiro objetivo e bem cumprido. Amanhã [na segunda-feira] é outro dia e vai ser um dia mais rápido do que hoje."

O algarvio do Benfica, de 26 anos, tem o recorde nacional de 03.29,37 minutos como melhor marca do ano, em que bateu o histórico Rui Silva, conseguindo avançar na competição com alguma tranquilidade.

"Corri um pouco mal, não taticamente mal, mas muito por fora, para não estar completamente fechado ou por dentro e estar sujeito a quedas e toques que desgastam. Corri muito na pista dois e na três nos últimos 300 metros, gastei mais do que devia, mas consegui passar à vontade", realçou o medalha de bronze nos Europeus 'indoor' Apeldoorn2025.

Igualmente tranquilo esteve o também atleta do Benfica José Carlos Pinto, de 28 anos, cuja melhor marca pessoal também já foi obtida este ano (03.31,94).

"Foi uma corrida muito confortável, em que estive apenas preocupado em estar bem colocado à entrada para a última volta. Penso que, taticamente, esta foi das minhas melhores corridas este ano. Não precisei de me desgastar e era isso que eu queria, porque amanhã [na segunda-feira] há semifinal e convém descansar", referiu o atleta de Lagares da Beira.

A série de Pinto eliminou, de forma algo surpreendente o estelar Jakob Ingebrigtsen, filho do treinador do português, Gjert Ingebrigtsen, que, habitualmente, empreende eliminatórias de trás para a frente, mas não foi além do oitavo posto, em 03.37,84, ficando afastado da luta pelas medalhas, depois de ter conquistado a prata em Budapeste2023.

"Eu não dei bem conta de quem se apurou, porque eu estava à frente. Soube agora que o Jakob não se qualificou. É assim, sinceramente, não me surpreende, porque ele veio sem qualquer prova ao ar livre este ano. Eu acho que é extremamente complicado fazer isso, mas pronto, ficou de fora alguém que podia pôr a final a andar rápido", vincou.

De fora das semifinais ficou o madeirense do Sporting Nuno Ferreira, ao gastar mais 23 centésimos de segundo do que o austríaco Raphael Pallitsch, que, no final, surpreendeu o português.

"Acho que vai fazer-me crescer imenso como atleta e dar-me ainda mais motivação para perseguir os meus sonhos, que certamente vou conseguir nas próximas oportunidades. É duro ficar de fora da meia-final assim, foram duas décimas. Já na pista coberta me aconteceu situação semelhante. Não tenho desculpas, acho que podia ter corrido um pouco melhor taticamente, uma coisinha ou outra, mas, no fim de contas, perdi para os melhores atletas no dia", reconheceu o atleta de 24 anos.

Orgulhoso da temporada realizada, na qual conseguiu o recorde pessoal de 03.32,16, e apesar da eliminação, o campeão europeu de sub-20 em 2019 olhou em frente e felicitou os companheiros de seleção. "Resta-me agradecer a toda a minha equipa, treinador, equipa multidisciplinar, toda a gente que me fez chegar a este grande campeonato. Tive uns anos muito difíceis até chegar aqui e nada apaga a época que tenho feito até agora. Vou continuar a trabalhar para me apresentar numa melhor forma nos Campeonatos da Europa", disse.

No alinhamento das meias-finais, tendo em vista o apuramento para a final, marcada para quarta-feira, às 22:20 locais (14:20 em Lisboa), José Carlos Pinto vai disputar, na segunda-feira, a primeira série, às 21:30 (13:30), e Isaac Nader a segunda, às 21:40 (13:40).

O melhor resultado português na distância continua a pertencer a Rui Silva, que foi terceiro classificado em Helsínquia 2005, além de quinto em Paris2002 e sétimo em Edmonton 2001, enquanto Mário Silva foi sexto em Tóquio 1991.