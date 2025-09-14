Menu
Ciclismo

Pogacar oferece (literalmente) vitória a colega de equipa no Canadá

14 set, 2025 - 20:36

UAE iguala recorde de vitórias na temporada e ainda faltam meses de competição. Veja as imagens.

A+ / A-

A UAE Emirates dá mais um show de ciclismo no Canadá e Tadej Pogacar oferece a vitória ao colega Brandon McNulty.

No Grande Prémio de Montreal, com 209 quilómetros, a equipa dominou e liderou como quis durante as mais de cinco horas de corrida.

Na altura do ataque no grupo da frente ficaram três ciclistas, dois da UAE McNulty e Pogacar, com Quinn Simmons. Quando o chefe de fila arrancou, a pouco mais de 30 quilómetros da meta, parecia que a vitória estava entregue.

No entanto, Pogacar aguardou pelo colega de equipa e puxou a dupla até ao fim. Nos metros finais, os dois ciclistas abraçaram-se e o chefe de fila apontou para McNulty, que venceu.

Esta é a 85.ª vitória da UAE Emirates na temporada, recorde igualado na época e ainda faltam várias corridas.

Veja as imagens:

