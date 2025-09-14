Menu
Salomé Afonso eliminada nos 1.500 metros dos Mundiais após choque com adversária

14 set, 2025 - 14:20 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa

"A queda quase aos 700 metros acabou com tudo", afirmou a atleta.

A+ / A-

Salomé Afonso, vice-campeã nos Europeus 'indoor' Apeldoorn2025, e bronze nos 3.000, foi este domingo eliminada dos 1.500 metros nos Mundiais de atletismo Tóquio 2025.

Aos 800 metros, a atleta do Benfica praticamente caiu, depois de chocar com a alemã Nele Wessel. Ainda tentou reagir, mas não foi além do 10.º lugar na segunda semifinal, com o tempo de 4.15.08 minutos.

Em declarações no final da corrida, a lisboeta, de 27 anos, assume a frustração: "Em Bruxelas [na etapa belga da Liga de Diamante] caí. Aqui, não caí, mas o resultado foi o mesmo. Era uma corrida perfeitamente adequada a mim, às minhas características, mas a quase queda aos 700 metros acabou com tudo", reconheceu.

Os juízes, acabaram por repescar para a final precisamente Nele Wessel, que protagonizou o incidente com a portuguesa, apesar de ter terminado no 11.º posto, atrás de Salomé Afonso.

Para já, a atleta ficou classicada em 21.º lugar, visto estar pendente um protesto da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

