Salomé Afonso repescada para a final dos 1500m

A portuguesa Salomé Afonso foi repescada para a final dos 1500 metros nos Mundiais de Atletismo, que decorrem em Tóquio.

A atleta lusa tinha sido “atropelada” por uma adversária na corridas das meias-finais.

A Federação Portuguesa recorreu ao júri de apelo e teve decisão positiva. A confirmação foi dada nas redes sociais.

Assim, Salomé Afonso vai assim competir na final que vai disputar-se na próxima terça-feira, dia 16, a partir das 14h05.

A alemã Nele Wessel também foi repescada para a final, alargada assim a 14 atletas, na sequência de um choque desencadeado por uma outra atleta, a italiana Marta Zenoni, entretanto desclassificada.



Este ano, Salomé Afonso arrecadou duas medalhas nos Europeus Indor.

