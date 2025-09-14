Seleção com duas mexidas devido a problemas físicos

14 set, 2025 - 19:52
O selecionador de futsal, Jorge Braz, foi obrigado a fazer duas alterações na lista de convocados para o estágio da equipa das quinas.
Foram dispensados devido a problemas físicos, Pany Varela (Benfica) e Bernardo Paçó (Sporting).
Entram André Correia (Benfica) e Bruno Pinto (Sporting).
A equipa das quinas vai preparar dois jogos de treino contra a Croácia, sábado e segunda-feira, em Vila do Conde.
Portugal prepara a participação no Europeu de futsal que se vai disputar entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro na Letónia, Lituânia e Eslovénia.