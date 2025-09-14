Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Mundiais de Atletismo

Seville e Jefferson-Wooden, os mais rápidos do mundo

14 set, 2025 - 15:59 • Lusa

Finais dos 100m disputaram-se este domingo.

Melissa Jefferson-Wooden, Mundial Atletismo. Foto: Alex Plavevski/EPA
Melissa Jefferson-Wooden, Mundial Atletismo. Foto: Alex Plavevski/EPA
Oblique Seville. Foto: Michael Buholzer/EPA
Oblique Seville. Foto: Michael Buholzer/EPA

O jamaicano Oblique Seville e a norte-americana Melissa Jefferson-Wooden impuseram-se nas finais de 100 metros dos Mundiais de atletismo Tóquio'2025.

Seville, de 24 anos, nunca tinha corrido tão rápido a distância como este domingo no Estádio Nacional, na capital do Japão, coroando-se 'rei' da velocidade com 9,77 segundos, à frente do compatriota Kishane Thompson (9,82).

É o grande triunfo da carreira de Seville, muito celebrada nas bancadas pelo recordista mundial, Usain Bolt, que tinha sido o último jamaicano a vencer os 100 metros nuns Mundiais, já em 2015, tendo-se imposto numa final marcada ainda pela desqualificação de Letsile Tebogo, por falsa partida.

Na final feminina, a norte-americana Melissa Jefferson-Wooden chegava como uma das favoritas, mas, ainda assim, 'secundária' a nomes como a campeã olímpica, Julien Alfred, Shelly-Ann Fraser Price ou Sha'Carri Richardson.

A medalha de bronze em Paris'2024 somou o primeiro título mundial individual na carreira, depois de dois em estafetas, ao correr a distância em 10,61 segundos, recorde dos Mundiais.

Numa segunda noite de finais com várias surpresas, também nos 10.000 metros masculinos surgiu um campeão inesperado, com o francês Jimmy Gressier, de 28 anos, a ser recompensado por uma aceleração nos últimos 200 metros para arrebatar o título, parando o relógio em 28.55,77 minutos.

Gressier impressionou os mais de 50 mil espetadores nas bancadas ao deixar no segundo lugar o etíope Yomif Kejelcha (28.55,83) e em terceiro o sueco Andreas Almgren (28.56,02), conquistando a primeira medalha francesa nestes campeonatos.

No lançamento do disco, primeiro título mundial para uma bicampeã olímpica, a norte-americana Valarie Allman, destacadamente vencedora da final de hoje, aos 30 anos, com 69,48 metros como melhor ensaio.

No segundo lugar acabou a neerlandesa Jorinde van Klinken, com distantes 67,50 metros, suficientes para a prata, batendo os 67,25 da cubana Silinda Morales, terceira, em concurso que deixou fora das medalhas a até aqui vigente campeã, a norte-americana Laulauga Tausaga, sexta com 65,49.

Surpreendente ausência nas semifinais dos 1.500 metros é a do norueguês Jacob Ingebrigtsen, que tinha vencido o ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 neste mesmo estádio, caindo pela primeira vez nesta fase.

