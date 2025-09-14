Vencedores da Vuelta tiveram direito a pódio improvisado num parque de estacionamento

Depois da manifestação durante a última etapa da Vuelta que impediu o final da tirada, as equipas improvisaram um pódio no parque de estacionamento de um hotel em Madrid.

As estruturas da Visma-Lease a Bike, UAE Emirates, Lidl-Trek e Q36.5 juntaram-se e com a ajuda de arcas frigoríficas e um cartaz da Vuelta realizaram a cerimónia de entrega de prémios.

Entre os premiados esteve o português João Almeida (UAE Emirates) que foi segundo classificado.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) terminou em primeiro e Thomas Pidcock (Q36.5) terceiro.

A UAE Emirates também recebeu o prémio de melhor equipa.

Jay Vine (UAE Emirates) foi o 'rei' da montanha, Mads Pedersen (Lidl-Trek) ganhou o prémio dos pontos e Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) terminou como o melhor jovem.