Ciclismo

Vencedores da Vuelta tiveram direito a pódio improvisado num parque de estacionamento

14 set, 2025 - 22:19

Protestos impediram o final da última etapa e a celebração habitual. Algumas equipas adaptaram-se.

A+ / A-

Depois da manifestação durante a última etapa da Vuelta que impediu o final da tirada, as equipas improvisaram um pódio no parque de estacionamento de um hotel em Madrid.

As estruturas da Visma-Lease a Bike, UAE Emirates, Lidl-Trek e Q36.5 juntaram-se e com a ajuda de arcas frigoríficas e um cartaz da Vuelta realizaram a cerimónia de entrega de prémios.

Entre os premiados esteve o português João Almeida (UAE Emirates) que foi segundo classificado.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) terminou em primeiro e Thomas Pidcock (Q36.5) terceiro.

A UAE Emirates também recebeu o prémio de melhor equipa.

Jay Vine (UAE Emirates) foi o 'rei' da montanha, Mads Pedersen (Lidl-Trek) ganhou o prémio dos pontos e Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) terminou como o melhor jovem.

