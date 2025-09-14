Yolanda Hopkins vice campeã do mundo de surf

A surfista Yolanda Hopkins conquistou a medalha de prata na final do Mundial ISA, em El Salvador, com a espanhola Janire Extabarri a ficar em primeiro e a garantir o título de campeã do mundo de surf.

A olímpica lusa terminou a bateria decisiva com 13,57 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,00 e 6,57), atrás de Extabarri (14,57), e à frente da australiana Sally Fitzgibbons (também com 13,57 pontos mas com Yolanda a contar com a pontuação mais alta na melhor onda) e da peruana Arena Rodriguez (8,53).

Yolanda Hopkins foi o grande destaque da seleção portuguesa, sendo a única a alcançar o dia das finais, depois das eliminações de Afonso Antunes, Guilherme Ribeiro e Frederico Morais, e de Francisca Veselko e Teresa Bonvalot no quadro feminino.

Na competição masculina, o australiano Dane Henry foi o grande vencedor (18,17 pontos), superando na final o francês Kauli Vaast (17,57), o compatriota Morgan Cibilic (14,77) e o brasileiro Douglas Silva (13,60).

A nível coletivo, Austrália sagrou-se campeã mundial, com 3.934 pontos, seguida pelo surpreendente Peru (3.143), e com Espanha (2.943) a fechar o pódio.

Portugal ficou no sétimo lugar (2.545), atrás das seleções de França (2.743), Brasil (2.595) e Estados Unidos (2.593).

A Argentina (2.120), a Alemanha (1.965) e a Costa Rica (1.918) fecharam o 'top ten'.

Os Jogos Mundiais da Associação Internacional de Surf (ISA) terminaram este domingo em El Salvador, numa competição que contou com 61 países representados.