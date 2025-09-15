Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 15 set, 2025
Em Destaque
Mundial feminino de futsal

A primeira vez de Portugal num Mundial é contra Japão, Tanzânia e Nova Zelândia

15 set, 2025 - 12:09 • Lusa

Portugal, que integra o Grupo C, entrou como cabeça de série no sorteio.

A seleção feminina portuguesa de futsal vai estrear-se no primeiro Mundial num grupo com Japão, Nova Zelândia e Tanzânia, determinou esta segunda-feira o sorteio realizado nas Filipinas, país anfitrião do torneio

Portugal, que integra o Grupo C, entrou como cabeça de série no sorteio, face ao seu terceiro lugar no ranking mundial, bem como as Filipinas, o país sede, o Brasil, primeiro, e a Espanha, segunda do mundo e tricampeã europeia.

Em relação aos seus adversários na fase de grupos do Mundial, que decorrerá entre 21 de novembro e 7 de dezembro, Portugal apenas tem histórico com o Japão, seleção que venceu nas sete vezes que defrontou, a última em 2024, no Torneio 4 Nações (5-0).

O Japão entrou no sorteio como quinto do ranking mundial, a Nova Zelândia como 21.ª e a Tanzânia, que disputará uma primeira fase final de seniores da FIFA, na 82.ª posição.

O sorteio integrou no Grupo A Filipinas, Polónia, Argentina e Marrocos, no B Espanha, Tailândia, Colômbia e Canadá, e no D Brasil, Itália, Irão e Panamá.

As 16 seleções estão divididas em quatro grupos, com os dois primeiros a apurarem-se para os quartos de final, numa competição que vai decorrer na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila.

