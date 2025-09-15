Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundiais de atletismo

Duplantis continua a fazer cócegas ao céu: novo recorde do mundo para "Mondo"

15 set, 2025 - 17:08 • Lusa

Este foi o 14.º recorde do mundo para "Mondo" Duplantis, que não tem olhado para trás desde que superou os 6,17 metros do francês Renaud Lavillenie em 2020.

A+ / A-

O sueco Armand Duplantis voltou esta segunda-feira a bater o recorde do mundo do salto com vara, ao vencer a final nos Mundiais de atletismo Tóquio2025, fixando o novo máximo em 6,30 metros.

O primeiro recorde do mundo a cair no Estádio Nacional era também um dos mais esperados, uma vez que Duplantis, de 25 anos, tem competido praticamente sem concorrência pelos títulos, somando o terceiro, e contra si mesmo por novas marcas históricas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Este foi o 14.º recorde do mundo para "Mondo" Duplantis, que não tem olhado para trás desde que superou os 6,17 metros do francês Renaud Lavillenie em 2020, vencendo desta vez por larga margem a final.

O grego Emmanouil Karalis foi o único a superar a fasquia colocada nos seis metros, ficando com a prata, como já tinha contecido nos Jogos Olímpicos Paris2024, enquanto o australiano Kurtis Marschall ficou com o bronze, tendo saltado a 5,95.

Ambos os concorrentes abraçaram Duplantis após este conseguir bater os 6,30 metros, à terceira e última tentativa possível, com os mais de 50 mil espetadores nas bancadas a festejarem o 'esperado' registo histórico.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 15 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou