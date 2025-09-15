Equipas de ciclismo ponderam boicotar corridas com equipa israelita após caos na Vuelta

Várias equipas do World Tour admitem recusar-se a competir contra a Israel-Premier Tech (IPT) depois dos protestos pró-Palestina que marcaram a Vuelta a Espanha e que levaram ao cancelamento da etapa final em Madrid.

O ex-campeão mundial Michal Kwiatkowski criticou a União Ciclista Internacional pela falta de ação, alertando que a permissividade abre espaço a novos protestos no futuro.

“Se a UCI e as entidades responsáveis não conseguiram tomar as decisões certas a tempo, a longo prazo será muito mau para o ciclismo que os manifestantes tenham conseguido o que queriam. Da próxima vez será ainda pior, porque alguém permitiu que acontecesse e fechou os olhos”, disse, citado pelo jornal britânico Guardian.

A Vuelta ficou marcada por sucessivos protestos pró-Palestina, que provocaram quedas dos atletas e obrigaram à desistência de dois ciclistas, levaram a alterações no percurso e distância de várias etapas, e culminaram no cancelamento de cerimónias de pódio.