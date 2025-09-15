Fatoumata Diallo nas meias dos 400m barreiras sem pensar no recorde nacional (mas a desejá-lo muito)

A portuguesa Fatoumata Diallo ficou esta segunda-feira a dois centésimos de segundo do seu recorde nacional nos 400 metros barreiras, na segunda série das eliminatórias dos Mundiais de atletismo Tóquio2025, avançando para as semifinais.

A barreirista do Benfica, de 25 anos, cumpriu a prova em 54,54 segundos, terminando no terceiro lugar do “heat”, atrás da norte-americana Anna Cockrell (53,63) e da jamaicana Andrenette Knight (53,74).

Além de assegurar um dos quatro lugares de apuramento direto para as semifinais, marcadas para quarta-feira, às 21h03 locais (13h03 em Lisboa), Fatoumata Diallo ameaçou bater o seu próprio recorde nacional (54,52), alcançado já este ano.

“Eu não ando a pensar no recorde. Eu quero, mas o mais importante é ser finalista. Se não for, espero, na próxima fase, bater o recorde nacional. Com isso, já ficaria contente”, relativizou.

Fatoumata Diallo conseguiu segurar um dos lugares de apuramento folgadamente, mas não sem sentir o impacto do calor e da humidade da capital japonesa.



“Não estive muito confortável — com o calor e a humidade também está muito forte — e senti-me um pouco pesada. Não estava perfeita e sabia que tinha de dar tudo para ficar nas quatro primeiras. É sempre um prazer bater o recorde nacional, mas em campeonatos, o importante é passar às fases seguintes”, concluiu.



A portuguesa, nascida na Guiné-Conacri, terminou as eliminatórias com o nono tempo das cinco séries, entre as 24 que avançaram para as semifinais, tendo em vista a final, agendada para sexta-feira, às 21h17 (13h27).



O 24.º lugar obtido em Daegu2011 pela anterior recordista nacional Vera Barbosa é o melhor resultado português na prova, agora ao alcance de Fatoumata Diallo.

