Mundiais de Atletismo

Mundiais. Isaac Nader avança para a final dos 1.500 metros

15 set, 2025 - 18:29 • Inês Braga Sampaio

José Carlos Pinto não conseguiu apurar-se para a final, que está marcada para quarta-feira, a partir das 14h20.

A+ / A-

Isaac Nader apurou-se, esta segunda-feira, para a final dos 1.500 metros dos Mundiais de Atletismo, que decorrem em Tóquio.

O atleta português, de 26 anos, terminou a segunda semifinal no quarto lugar, com o tempo de 3:36.86, atrás do queniano Reynold Cheruiyot, do norte-americano Cole Hocker e do espanhol Adrián Ben.

José Carlos Pinto, que também competia nas meias-finais, ficou em nono na primeira série, com o tempo de 3:36.23, e falhou o apuramento.

A final dos 1.500 metros está marcada para quarta-feira, às 14h20.

