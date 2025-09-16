Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Desportos de inverno

​Esquiador italiano morre em acidente durante treino no Chile

16 set, 2025 - 15:45 • Hugo Tavares da Silva

Matteo Franzoso chocou contra várias vedações e sofreu lesões na cabeça.

A+ / A-

O esquiador Matteo Franzoso, de 25 anos, morreu depois de ter um acidente no Chile.

De acordo com a BBC, o italiano chocou contra várias vedações e sofreu lesões na cabeça. Depois, foi induzido em coma num hospital de Santiago do Chile.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O acidente ocorreu no sábado, em La Parva, a cerca de 50 quilómetros de Santiago. O atleta foi transportado para uma unidade hospitalar por helicóptero. Foi aí, na capital chilena, que sucumbiu ao “trauma craniano”, revela o “The Guardian”.

O presidente da federação de desportos de inverno italiano, Flavio Roda, lamentou a “tragédia” e defendeu ser “absolutamente necessário” garantir que este tipo de incidentes não aconteçam.

“Neste momento triste e doloroso, quero dizer a todos os atletas e treinadores, de todas as modalidades, que a federação está ao seu lado e que encontrarão todo o apoio necessário”, disse ainda Roda, na sequência do acidente trágico.

E concluiu: “Peço o maior respeito à família de Matteo, a quem apoiaremos durante o tempo que for necessário”.

Franzoso, que estaria a preparar a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Itália, participou em 17 provas do Campeonato do Mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou