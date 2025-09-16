​Esquiador italiano morre em acidente durante treino no Chile

16 set, 2025 - 15:45 • Hugo Tavares da Silva
O esquiador Matteo Franzoso, de 25 anos, morreu depois de ter um acidente no Chile.
De acordo com a BBC, o italiano chocou contra várias vedações e sofreu lesões na cabeça. Depois, foi induzido em coma num hospital de Santiago do Chile.
O acidente ocorreu no sábado, em La Parva, a cerca de 50 quilómetros de Santiago. O atleta foi transportado para uma unidade hospitalar por helicóptero. Foi aí, na capital chilena, que sucumbiu ao “trauma craniano”, revela o “The Guardian”.
O presidente da federação de desportos de inverno italiano, Flavio Roda, lamentou a “tragédia” e defendeu ser “absolutamente necessário” garantir que este tipo de incidentes não aconteçam.
“Neste momento triste e doloroso, quero dizer a todos os atletas e treinadores, de todas as modalidades, que a federação está ao seu lado e que encontrarão todo o apoio necessário”, disse ainda Roda, na sequência do acidente trágico.
E concluiu: “Peço o maior respeito à família de Matteo, a quem apoiaremos durante o tempo que for necessário”.
Franzoso, que estaria a preparar a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Itália, participou em 17 provas do Campeonato do Mundo.