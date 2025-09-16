Menu
Mundiais de Atletismo

Salomé Afonso termina final dos 1.500m no 12.º lugar

16 set, 2025 - 16:49 • Inês Braga Sampaio

Atleta portuguesa tinha sido repescada para a final da prova nos Mundiais de Atletismo, depois de ter sido derrubada.

Salomé Afonso terminou a prova dos 1.500 metros dos Mundiais de Atletismo, em Tóquio, na 12.ª posição, esta terça-feira.

A atleta portuguesa, de 27 anos, concluiu a corrida em 4.00,47 minutos. A queniana Faith Kipyegon, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e recordista mundial, sagrou-se bicampeã do mundo, à frente da compatriota Dorcus Ewoi, prata, e da australiana Jessica Hull, bronze.

Salomé Afonso tinha sido repescada para a final dos 1.500m, depois de ter sido "atropelada" por uma adversária nas semifinais. O mesmo aconteceu com a alemã Nele Wessel, o que levou a organização a alargar a prova a 14 atletas.

