  • Bola Branca 12h45
  • 17 set, 2025
Mundiais de Atletismo

Diallo pensou tanto no recorde nacional que o bateu, mas ficou-se pelas “meias” dos 400m barreiras

17 set, 2025 - 15:20 • Lusa

A portuguesa terminou as semifinais com o 13.º tempo, à porta da final, cuja repescagem fechou em 53,65 segundos, da belga Noemi van den Broeck.

Fatoumata Diallo bateu esta quarta-feira o recorde nacional nos 400 metros barreiras, tendo corrido a distância em 54,45 segundos, nas semifinais dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, ficando à porta de uma inédita final.

A portuguesa, nascida na Guiné-Conacri, terminou as semifinais com o 13.º tempo, à porta da final, cuja repescagem fechou em 53,65 segundos, da belga Noemi van den Broeck.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A barreirista do Benfica, de 25 anos, que já tinha ficado a dois centésimos de segundo da sua melhor marca (54,52, conseguidos já em 2025) nas eliminatórias, quase avançou para a corrida decisiva, marcada para sexta-feira, às 21:27 locais (13:27 em Lisboa).

A mais rápida desta fase foi a neerlandesa Femke Bol, vigente campeã do mundo, apurada para a final com 52,31 de marca.

O 24.º lugar obtido em Daegu2011 pela anterior recordista nacional Vera Barbosa era o melhor resultado português na prova.

