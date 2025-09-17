Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundiais de Atletismo

Isaac Nader alcançou o "segundo maior sonho" da carreira. "O outro fica para 2028"

17 set, 2025 - 15:02 • Luís Aresta , Inês Braga Sampaio

Português conta como fez o "sprint" final para o ouro nos 1.500 metros dos Mundiais de Atletismo: "Até ao último metro, e mais ainda se fosse preciso, eu ia lutar pelo título de campeão."

A+ / A-

Isaac Nader conta como acelerou para conquistar a medalha de ouro dos 1.500 metros nos Mundiais de Atletismo, o seu "segundo maior sonho".

Em declarações à RTP, o recém-sagrado campeão do mundo explica que conseguiu abrir para a direita "facilmente", na reta final, porque não tinha ninguém desse lado. A partir daí, foi acelerar, segurar e sonhar.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Nos últimos 100 metros, tive de passar quatro atletas. Quando passei três, só faltava passar um e acreditei. Podia ser segundo, mas até ao último metro, e mais ainda se fosse preciso, eu ia lutar por esse título de campeão do mundo. O mais importante era também que ninguém me passasse, manter o meu posto de segundo. Passei para primeiro, caiu em cima da meta. Meti o peito, desta vez, e consegui concretizar, não o meu maior sonho da carreira, mas o segundo maior sonho", relata.

"O outro fica para 2028", atira Isaac Nader, numa referência aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Agora, já conhece a sensação de ser o primeiro a chegar à meta num Mundial e admite que "é inacreditável".

Alcançado o segundo maior sonho da carreira, falta o primeiro, o ouro olímpico. O atleta português sonha, mas não promete: "Não posso prometer que em 2028 ganhe o ouro olímpico. Aquilo que posso prometer, à semelhança de hoje e dos outros dias, é dar o meu melhor e, no final de contas, somos ou não somos e está tudo bem com isso".

Ainda assim, confessa: "É o sonho da minha carreira, sinceramente."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou