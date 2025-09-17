Isaac Nader alcançou o "segundo maior sonho" da carreira. "O outro fica para 2028"

Isaac Nader conta como acelerou para conquistar a medalha de ouro dos 1.500 metros nos Mundiais de Atletismo, o seu "segundo maior sonho".

Em declarações à RTP, o recém-sagrado campeão do mundo explica que conseguiu abrir para a direita "facilmente", na reta final, porque não tinha ninguém desse lado. A partir daí, foi acelerar, segurar e sonhar.

"Nos últimos 100 metros, tive de passar quatro atletas. Quando passei três, só faltava passar um e acreditei. Podia ser segundo, mas até ao último metro, e mais ainda se fosse preciso, eu ia lutar por esse título de campeão do mundo. O mais importante era também que ninguém me passasse, manter o meu posto de segundo. Passei para primeiro, caiu em cima da meta. Meti o peito, desta vez, e consegui concretizar, não o meu maior sonho da carreira, mas o segundo maior sonho", relata.

"O outro fica para 2028", atira Isaac Nader, numa referência aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Agora, já conhece a sensação de ser o primeiro a chegar à meta num Mundial e admite que "é inacreditável".

Alcançado o segundo maior sonho da carreira, falta o primeiro, o ouro olímpico. O atleta português sonha, mas não promete: "Não posso prometer que em 2028 ganhe o ouro olímpico. Aquilo que posso prometer, à semelhança de hoje e dos outros dias, é dar o meu melhor e, no final de contas, somos ou não somos e está tudo bem com isso".

Ainda assim, confessa: "É o sonho da minha carreira, sinceramente."

