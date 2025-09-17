Menu
  • 17 set, 2025
Mundiais de Atletismo

Isaac Nader sagra-se campeão do mundo de 1.500 metros

17 set, 2025 - 14:24 • Inês Braga Sampaio

O português, de 26 anos, ultrapassou meio "pelotão" nos últimos 100 metros para conquistar um ouro surpreendente. É a primeira medalha de Portugal nestes Mundiais de Atletismo.

Isaac Nader sagrou-se, esta quarta-feira, campeão do mundo de 1.500 metros, nos Mundiais de Atletismo, que decorrem em Tóquio.

O atleta português, de 26 anos, passou grande parte da prova entre o quinto e o sexto lugares, no entanto, na aceleração nos 100 metros finais, e quando até já parecia posto de parte, ligou o turbo e, a correr por fora, ultrapassou adversário após adversário, até chegar ao lado de Jake Wightman. Sobre a linha da meta, esticou-se bem e bateu o britânico para levar o ouro, por somente duas centésimas de segundo.

Nader vence com uma marca de 3:34,10 minutos. Wightman (3:34,12) fica com a medalha de prata e, um pouco mais atrás, o queniano Reynold Cheruyot (3:34,25) fica com o último lugar do pódio.

Em entrevista à Renascença, em janeiro, Isaac Nader previu que uma medalha podia "cair" para o seu lado neste Mundial, como aconteceu.

"[Quero] voltar a estar na final, como estive em Budapeste [em 2023], e chegar mais à frente e estar cada ano mais perto de medalhas, porque um dia pode cair para mim. Pode nunca cair, mas nós temos de tentar. Se não cair, é chegar ao fim da carreira desportiva com a consciência de que tudo fiz e sair de cabeça erguida", disse o atleta na altura.

"Estamos a voltar a treinar mais e a focar a 100% no desporto": Nader, um recorde nacional e o que vem aí

Entrevista Bola Branca

"Estamos a voltar a treinar mais e a focar a 100% no desporto": Nader, um recorde nacional e o que vem aí

Isaac Nader é o novo recordista dos 10 km, mas que(...)


Isaac Nader conquista a primeira medalha para Portugal em Tóquio 2025. Esta é também a quarta medalha portuguesa nos 1.500 metros em Mundiais de Atletismo, depois do bronze e ouro de Carla Sacramento, em 1995 e 1997, respetivamente, e do bronze de Rui Silva, em 2005.

