Leandro Ramos fica pela qualificação no lançamento do dardo em Tóquio

O português Leandro Ramos ficou-se esta quarta-feira pela qualificação para a final do lançamento do dardo dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, com 76,65 metros, na sua terceira tentativa.

O primeiro e único português a competir na disciplina em Mundiais, que foi 22.º em Oregon2022 e 31.º em Budapeste2023, não foi além do 19.º lugar no primeiro grupo, após iniciar a qualificação com 74,46 e prosseguir com 74,43.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O lançador do Benfica, natural de Oliveira do Bairro, de 24 anos, que se recusou a prestar declarações na zona mista do Estádio Nacional do Japão, é o atual recordista nacional, com os 84,74 metros alcançados em 2022, sendo que este ano não conseguiu melhor do que 81,94.



Qualificavam-se diretamente para a final de quinta-feira, às 21h24 locais (13h24 em Lisboa), arremessos acima dos 84,50 metros ou os 12 primeiros dos dois grupos em competição.

