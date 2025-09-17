Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundiais de Atletismo

Leandro Ramos fica pela qualificação no lançamento do dardo em Tóquio

17 set, 2025 - 15:24 • Lusa

O primeiro e único português a competir na disciplina em Mundiais, que foi 22.º em Oregon2022 e 31.º em Budapeste2023, não foi além do 19.º lugar no primeiro grupo.

A+ / A-

O português Leandro Ramos ficou-se esta quarta-feira pela qualificação para a final do lançamento do dardo dos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio2025, com 76,65 metros, na sua terceira tentativa.

O primeiro e único português a competir na disciplina em Mundiais, que foi 22.º em Oregon2022 e 31.º em Budapeste2023, não foi além do 19.º lugar no primeiro grupo, após iniciar a qualificação com 74,46 e prosseguir com 74,43.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O lançador do Benfica, natural de Oliveira do Bairro, de 24 anos, que se recusou a prestar declarações na zona mista do Estádio Nacional do Japão, é o atual recordista nacional, com os 84,74 metros alcançados em 2022, sendo que este ano não conseguiu melhor do que 81,94.

Qualificavam-se diretamente para a final de quinta-feira, às 21h24 locais (13h24 em Lisboa), arremessos acima dos 84,50 metros ou os 12 primeiros dos dois grupos em competição.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 17 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou